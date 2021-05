Naaja Nathanielsen vil have samtykkelovgivning

Merete Lindstrøm Fredag, 07. maj 2021 - 08:30

I december vedtog Folketinget en ny lovgivning, der indførte en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i Danmark. Den skal også indføres her i landet, mener Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling, Naaja Nathanielsen (IA).

- Jeg mener ikke, der er så meget at rafle om. Det er, den vej vi skal, slår hun fast.

Ifølge den nye lovgivning er det strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. I dag vil der ikke nødvendigvis være tale om voldtægt i tilfælde, hvor en person siger nej til sex.

Efter den gældende voldtægtsbestemmelse karakteriseres det nemlig først som voldtægt, hvis gerningsmanden for eksempel har brugt vold eller trusler om vold, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Har sat projekter i gang

Selvom der højest sandsynligt vil være flertal for at indføre loven her i landet, så kan det komme til at tage tid, vurdere Naaja Nathanielsen.

- Der vil være høringsparter, der skal tages med i processen og lovprocesser er langhårede. Der kommer nok til at gå et par år eller tre, siger hun og påpeger, at det er ekstra kompliceret, fordi det skal behandles både i Folketinget og Inatsisartut.

Naaja Nathanielsen er glad for at have fået ansvaret for netop området med ligestilling, som ikke er et nyt interessefelt for hende politisk.

Jeg er jo glad for at se, at mange af de ting jeg satte i søen, sidst jeg var involveret i politik nu er blevet en realitet.

Det drejer sig blandt andet om behandlingstilbud til voldelige borgere og krænkere, barselsfonden, og kvoter for ligestilling af køn i selvstyreejede bestyrelser.

Lang proces

Naaja Nathanielsen understreger, at problematikkerne på området ikke bliver løst på én dag.

- Ligestilling er ikke løst noget sted i verden. Det er et langt sejt stræk. For eksempel gik der seks år fra forslaget om behandling til voldsudøvere blev fremsat til det blev vedtaget og trådte i kraft.

Naaja Nathanielsen har ud over målet med at indføre samtykkeloven også et mål om at komme tættere på ligeløn mellem kønnene.

- Jo bedre uddannet man er, jo større er løngabet mellem mænd og kvinder i dag. Jeg vil arbejde målrettet med at få indsamlet data på årsagssammenhænge og på, hvilket veje der kan være væk fra løngabet mellem mænd og kvinder. Mit håb er, at jeg sidst i valgperioden kan fremlægge konkrete forslag til at få løst problemet.