Naaja Nathanielsen vil i Inatsisartut

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 01. marts 2021 - 17:39

Fem års pause fra politik.

Det er, hvad tidligere Inatsisartut-medlem, Naaja Nathanielsen kan bære for nu. Hun er meldt ind i Inuit Ataqatigiit igen og melder sig nu på banen som kandidat til Inatsisartut til valget den 6. april.

- Jeg har været et politisk menneske siden min ungdom. I perioder har det været fint bare at nøjes med at observere politik udefra. I andre perioder har jeg haft brug for at deltage mere aktivt. Lige nu føler jeg stærkt, at jeg skal bidrage. Derfor har jeg besluttet mig for at stille op til Inatsisartut ved valget den 6. april, skriver hun på sin Facebook.

Tilbage hos IA

Naaja Nathanielsen meldte sig ud af IA i marts 2016, og valgte at være løsgænger i Inatsisartut resten af sin tid.

1.august 2016 blev hun ansat som direktør for Kriminalforsorgen, og vendte derfor politik ryggen helt.

- Mit exit fra partiet i 2016 skyldtes ikke ideologiske forskelle, men hang sammen med nogle beslutninger dengang jeg havde svært ved at stå bag. Det brud har været helet i årevis, og jeg er glad for at være en del af det stærke hold, som Inuit Ataqatigiit stiller med til både kommunalvalg og Inatsisartutvalg, siger hun.

Konstruktiv brobygger

Hun understreger i sit opslag, at hun vil afstå fra at udtale sig som direktør for Kriminalforsorgen under valgkampen, så borgerne ikke skal være i tvivl om, på hvilken baggrund, hun udtaler sig.

Naaja Nathanielsen fik 470 personlige stemmer tilbage i 2014 til Inatsisartut, som var hendes sidste valgkamp.

For denne gang sætter hun to emner i spotlyset som sine mærkesager:

- At være brobygger, fordi jeg tror på nødvendigheden af kompromiser og forlig.

- At bidrage konstruktivt til politiske debatter og beslutninger med fokus på fakta og viden, lyder det fra hende.

- Det er min dybe overbevisning, at vi er for små og for få til at køre en fastlåst blokpolitik her i landet. Vi må kunne finde en vej til at danne en koalition der kan vare en hel valgperiode og skabe ro. Ingen partier vil kunne blive enige om alt, derfor skal man være villig til at parkere nogle emner til et senere valg, skriver hun.

Hun understreger endvidere, at hun mener, at splittelse blandt andet mellem Nuuk og resten af kysten samt kategorisering af grønlændere og danskere ikke er sundt for landet og samfundet.

Naaja Nathanielsen har blandt andet siddet i finansudvalget og råstofudvalget under sin tid i Inatsisartut.