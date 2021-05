Naaja Nathanielsen hopper ikke på Naleraqs bolig-ide

Merete Lindstrøm Tirsdag, 04. maj 2021 - 11:44

Hvis man har boet for eksempel 30 år i samme lejebolig, så bør man få overdraget boligen uden beregning fra Naalakkersuisut.

Det kan spare Naalakkersuisut for den store renoveringsregning, fordi lejerne dermed kan bruge de penge, de ellers skulle bruge på husleje til at istandsætte og vedligeholde deres bolig. Sådan lød forslaget fra Naleraq under valgkampen.

Men det er ikke en løsning, den nye naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling, Naaja Nathanielsen er vild med.

- Jeg er ikke sikker på, at det er den bedste løsning at overlade regning og renoveringsefterslæb til lejerne, og det er ikke en vej, jeg ønsker at gå, siger Naaja Nathanielsen.

Der findes allerede muligheder

Hun påpeger, at der også er en del juridiske udfordringer med modellen, som måske vil være mulig i enfamilieshus huse, men som kan være sværere at håndtere i forhold til boligblokke, hvor mange lejere bor i samme bygning.

Naaja Nathanielsen gør opmærksom på, at der i forvejen eksistere muligheder for at overtage sin lejebolig gennem lejer til ejer ordningen, og at der findes andre støtte- og finansieringsmuligheder, hvis man ønsker at bygge selv.

Men der vil fortsat være behov for adgang til almennyttige boliger for de der ikke har råd til eller mulighed for at eje selv, slår hun fast.

Kommuner skal overtage boligerne snart

I stedet for koalitionspartnerens ide vil naalakkersuisut arbejde videre med den mangeårige plan om at overdrage selvstyrets boliger til kommunerne, oplyser hun.

-Vi er ved at nå det punkt, hvor overdragelsen skal sluttes af, siger Naaja Nathanielsen, der planlægger at invitere de nye borgmestre til møde, så snart de er på plads efter valget.

- Jeg ser frem til at høre om deres tanker og planer og til dialogen med dem, siger hun.

Overordnet set så er et af de store problemer manglen på boliger i de største byer, og det er ikke kun en offentlig opgave. Der skal også være nogle private investorer, mener Naaja Nathanielsen.

- Vi har en stor udfordring med en nedslidt boligmasse. Derudover ser vi nogle steder, at der er boligoverskud og andre steder mangel på boliger. Vi skal have klarlagt behovet, hvad der skal renoveres, og hvor der skal bygges nyt.

Hun er godt klar over, at projekterne med de to store lufthavne i Nuuk og Ilulissat betyder en overophedning af byggebranchen, som ikke gør det nemmere at løse boligproblemerne.

- Man kan simpelthen bygge mindre for samme pris, og det vil tage længere tid, siger hun.

Vil have mere lokalt materiale

Men det er ikke den eneste udfordring.

- På grund af rekrutteringsproblemer, sker der også det, at boligerne går til folk som faktisk godt selv kan skaffe en bolig, og det er jo ikke meningen.

Naaja Nathanielsen oplyser, at de tidligere naalakkersuisut allerede er langt i tankerne om at definere forskellige boligtyper. For eksempel hvad er nemt at bygge, hvis der ikke er en havn, hvor materiale kan sejles til. Hvor mange ungdomsboliger skal der til i yderdistrikter og så videre.

- Der skal differentieres i løsningerne, og en klarlæggelse er godt på vej, siger hun

Et område son den nye naalakkersuisoq planlægger at dykke ned i, er brugen af lokale materialer og vedligeholdelsesfri materialer.

- Det er ikke nok at bygge nyt og bygge mere – det skal gerne holde og må også gerne afspejle det land og den natur vi bor i, slutter Naaja Nathanielsen.