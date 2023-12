Naaja H. Nathanielsen: Råstofferne er en potentiel indtægtskilde

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 09. december 2023 - 14:31

77.000 kroner i indtægter fra royalties fra råstoffer i 2018 og for perioden 2019-22 findes der ingen tal. Det er ifølge Naalakkersuisuts holdbarheds- og vækstplan »ubetydeligt«, hvad vi har tjent på råstofferne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Alligevel er naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer, justitsområdet og ligestilling, Naaja Nathanielsen af den overbevisning, at råstofferne er et område, vi skal satse på – og derfor har hun netop været i EU for at lave en aftale om bæredygtige værdikæder for råstoffer.

– Jeg mener, at denne aftale kan noget godt for Grønland. Det er mere end bare ord på papir. Det kan bringe os op i en anden liga, hvor vi kan være med til at koble de enkelte led i værdikæden sammen og samtidig tiltrække flere af de store råstofselskaber til landet.

– Vi sidder på mange af de mineraler, der anses for strategiske og kritiske. Men vi kender ikke altid omfanget af ressourcerne.

Læs hele interviewet med Naaja H. Nathanielsen i denne uges udgave af Sermitsiaq. Få adgang her: