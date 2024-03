Forsvarets fejlramte skibe får sejlforbud

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. marts 2024 - 11:44

To af Forsvarets inspektionsfartøjer ligger i øjeblikket i havn i Nuuk på grund af tekniske problemer.

Det viser sig nu, at skibene lider af en fejl på deres hjælpemotorer, og Søværnet har ikke umiddelbart kunnet årsagen til fejlen. Derfor har Forsvarsminister Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har nu indført totalt sejladsforbud for de to skibe.

Det skriver DR.dk på baggrund af en aktindsigt, som DR har fået i Forsvarsministeriet.

DR kan også fortælle, at skibet Triton, som skulle erstatte de to fartøjer og varetage opgaver ved Grønland for nuværende, også fik tekniske problemer og måtte repareres ved Nuuk.

De omfattende tekniske problemer medfører, at Arktisk Kommando er udfordret i at håndhæve de operative forpligtelser i og omkring Grønland.

Nyheden om de tekniske problemer for forsvarets skibe kommer netop på dagen, hvor den danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen besøger Grønland, og sammen med Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, har inviteret til borgermøde i Nuuk om forsvarsforliget og dets betydning for Arktis.