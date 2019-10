Mystikken breder sig om principaftale

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 17. oktober 2019 - 17:48

Først var det Karl Frederik Danielsen der misinformerede befolkningen om den principaftale, som Naalakkersuisut netop havde underskrevet med forsvarsminister Trine Bramsen, hvilket medførte, at Naalakkersuisoq for Infrastruktur måtte udsende en berigtigelse og forklare, at et ja skulle have været et nej fra hans mund.

Det fremgår af KNRs grundige dækning: Forvirringen er total: Svarede ja – men mente nej

På pressemødet blev det også fastslået af Karl Frederik Danielsen, at ”Forsvaret skal betale for vedligeholdelsen og den daglige drift”.

Præcisering

Da medierne gik Danielsen i bedene for at få en ordentlig forklaring på, hvad principaftalen indeholdte, følte Forsvarsministeriet anledning til at præcisere, hvordan den danske forsvarsminister Trine Bramsen så på sagen og den indgåede principaftale:

”Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge økonomien nærmere. Forsvaret er sit kommende ansvar bevidst og er klar over, at der vil være udgifter forbundet hermed, herunder til renovering og videreførelse af landingsbanen”.

Da Karl Frederik Danielsen stod for skud under spørgetimen onsdag i Inatsisartut-salen læste han ordret hele forsvarsminister Trine Bramsens citat.

Forståelsespapir

Desuden gentog han flere gange, at der var tale om et ”forståelsespapir”, når det gjaldt, hvad der fremadrettet skulle indgå i det arbejde, som en gruppe af embedsmænd skulle i gang med for at klarlægge økonomien vedrørende Kangerlussuaq Lufthavnen.

Et døgn efter Danielsen stod på talerstolen i Inatsisartut er Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger kommet med et forelæggelsesnotat i forbindelse med den udenrigspolitiske redegørelse for 2019.

Her skriver Ane Lone Bagger:

- Naalakkersuisut og den danske regering er på den baggrund enige om, at Forsvaret fortsat skal være tilstede og kunne anvende lufthavnen i Kangerlussuaq, og at lufthavnen fortsat skal kunne anvendes af civile fly under almindeligt gældende vilkår. Endvidere er der enighed om, at det grønlandske ejerskab til lufthavnen ikke ændres, og at der er en forståelse med Forsvarsministeriet om at de vil drive lufthavnen, dvs. at de vil bekoste lufthavnen.

Drive og bekoste

Bemærk de sidste to sætninger. Forsvaret skal såvel drive og bekoste lufthavnen. Der står intet om, at Forsvaret alene skal betale for den militære del.

Og Ane Lone Baggers formulering står i skærende kontrast til Trine Bramsens formulering, der næsten alene forholder sig til den ramponerede landingsbane:

”Forsvaret er sit kommende ansvar bevidst og er klar over, at der vil være udgifter forbundet hermed, herunder til renovering og videreførelse landingsbanen”.