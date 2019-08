Mysterium: Makrellerne er pist væk

Walter Turnowsky Fredag, 30. august 2019 - 10:18

Kun en forsvindende lille del af den samlede bestand af makrel i Nordatlanten nåede i år de grønlandske kyster.

Også i tidligere år har kun været lille del af bestanden, der har taget turen forbi Grønland, i årene 2013 til 2017 var det mellem 5 og 13 procent. Men i år er det kun 0,1 procent, der har fundet vej hertil. Det skriver Pinngortitaleriffik i en pressemeddelelse.

Makrellen er en forholdsvis ny gæst i de grønlandske farvande, den dukkede første gang op i 2011. Årsagen er, at vandet tidligere var for koldt til, at den kunne trives. Den nordatlantiske bestand overvintrer vest for de Britiske Øer, hvor den også gyder, når det bliver forår. Om sommeren trækker den så til de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton.

Temperatur er ikke forklaringen

Det er imidlertid ikke temperaturen, der har holdt makrellen væk i år. Temperaturen i overfladevandet Østgrønland var 1 til 2 °C højere end gennemsnittet for de sidste 20 år, og det varmt nok for den hurtige jæger. Ligeledes er makrelbestanden er stadig stor. Og selv om plankton-forekomsten var reduceret, så var den stadig over niveauet i Norskehavet.

- Årsagen til dette års ændrede vandringsmønster må derfor findes andetsteds - måske i de oceanografiske forhold på makrellens vandringsrute tidligere på året, hedder det i pressemeddelelsen.

Årets grønlandske undersøgelser af pelagiske fisk og plankton var koordineret med tilsvarende undersøgelser ved Norge, Færøerne, Island og i Nordsøen. Biologer fra de involverede lande har i den forgangne uge oparbejdet de mange togtresultater på et arbejdsgruppemøde under den Internationale Havforskningskom- mission (ICES).