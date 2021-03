Myndighedsflyvninger forlænges til 2. maj

Merete Lindstrøm Onsdag, 31. marts 2021 - 11:29

Partiformændene har holdt møde tirsdag for at tage stilling coronastabens anbefalinger.

Staben har anbefalet, at der laves en lempelse af restriktioner her i landet, men at man bibeholder myndighedsflyvninger til 2. maj. Det er partiformændene gået med til.

Naalakkersuisut har før udskrivelse af valg til Inatsisartut forlænget bekentgørelsen for indrejse frem til den 18. april. Nu har partiformændene besluttet at forlænge bekendtgørelsen igen med yderligere to uger.

Dermed fatsholdes regler for indrejsende i forhold til fremvisning af negativtest, karantæne, Sumut blanket og retest også i den periode.

Forsamlingsforbud ophæves

En forlængelse af myndighedsflyvninger betyder, at der kan slækkes lidt mere på forbud herhjemme.

Fra og med mandag den 19. april vil forsamlingsforbuddet på 250 personer udendørs blive ophævet. Det samme gælder for indendørs arrangementer, hvor maksimum ikke længere vil ligge på 100 personer. Men fortsat 50 procent af, hvad brandmyndigheder anbefaler i et rum, oplyser coronastaben under en pressebriefing onsdag formiddag.

Regler for arrangementer på tværs af kommuner for mere end 50 personer, som indtil nu har skulle godkendes af Landslægeembedet er også droppet fra den 19. april. Der skal dog fortsat være retningslinjer ved arrangementer om afstand, håndhygiejne m.m.

Udefrakommende kan først deltage i større arrangementer efter 14 dage i landet.

Genåbning

Coronastaben regner med, at der vil komme en udmelding om yderligere genåbning af landet omkring den 20-25 april. Genåbningens forløb vil afhænge af fire kriterier.

Status for vaccinationer for hele landet. Smittetallene og spredning af smitte i Danmark og andre lande. Rejserestriktioner fra omverdenen til Danmark. antal vaccinerede blandt ankomne udefra.

Vaccinationsplanen skrider frem

Indtil nu har 7.5 procent af befolkningen fået to stik og er dermed færdigvaccineret.

Landslæge Henrik L. Hensen bekræfter onsdag, at man fortsat regner med en leverance på 2400 doser af Modernas vacciner i ugen efter påske.

Leverancen er nok til at vaccinerer Sydgrønland i både byer og bygder, lyder det.

Indenfor kort tid søsættes en ny hjemmeside med information om corona samt om status for udrulning af vaccinationsplanen.