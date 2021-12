Myndigheder: Uvist hvornår strømmen er tilbage

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 30. november 2021 - 14:43

Obs.: Opdateret med oplysningen om, at borgere, der mangler el, vand og varme kan i akutte situationer krette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq.

Den omfattende strømafbrydelse i Nuuk fortsætter på ubestemt tid.

Det skriver politiet i en kortfattet meddelelse tirsdag kl 14.30:

- Grønlands Politi arbejder i øjeblikket sammen med blandt andre Nukissiorfiit, Tusass, Kommuneqarfik Sermersooq, brandvæsnet og Arktisk Kommando på at genetablere strømmen i Nuuk.

- Det er endnu ikke muligt at sige mere konkret om, hvornår strømmen kan være tilbage til hele byen, lyder det fra politiet.

På Facebook skriver politiet videre, at det ikke er muligt at dække strømforbruget for hele Nuuk:

- Der arbejdes løbende på at etablere strømforsyning til Nuuk, hvor vitale funktioner, såsom hospital, plejehjem, fødevareleverandører, politi og brandvæsen i første omgang prioriteres.

- Det er dog ikke muligt dække strømbehovet i alle dele af Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput, og derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om, hvornår borgerne kan forvente strømforsyningen for alle bydele genetableret.

Politiet skriver videre, at man kommunikerer løbende via presse- og beredskabsmeddelelser samt kommunikation via Facebook.

Strømafbrydelsen har varet siden mandag aften kl. 23, og skyldes ifølge Nukissiorfiit brud på en transmissionslinje fra vandkraftværket i Buksefjorden. Myndighederne har dagen igennem meldt om, at man forsøger at etablere nødstrøm i byen.

Afbrydelsen påvirker en lang række samfundsfunktioner i byen og lagt kommunikationslinjer ned i store dele af landet.

Tusass oplyser, at satellitforbindelser og kystradio stadig fungerer, og at reetablering af tjenester er i gang.

Politiet oplyser, at borgere, der mangler el, vand og varme kan i akutte situationer krette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq.

- Det kan de gøre ved personligt fremmøde på rådhuset eller forsøge at kontakte kommunen på +299 367281. Vær opmærksom på, at der fortsat kan være ustabile telefonforbindelser, oplyser politiet.