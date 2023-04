Myndighederne undrer sig og beklager

Redaktionen Fredag, 21. april 2023 - 12:50

Sermitsiaq har sendt artiklen med speciallæge Stinus Ancher Pedersens kritik til Politiet i Grønland, til Mittarfeqarfiit og Qeqqata Kommunia.

Alle myndighederne beklager, skriver avisen Sermitsiaq.

Lægen har ret

Politidirektør Bjørn Tegner Bay skriver 14. april om kritikken fra Stinus Ancher Pedersen:

- Lægen har på flere punkter ret i sin kritik af os,…. men jeg kunne godt have ønsket, at lægen havde taget kontakt til mig eller en af mine kolleger i politikredsens øverste ledelse for at finde en løsning, inden han tog kontakt til pressen.

Mittarfeqarfiit undrer sig

Direktør i Mittarfeqarfiit Henrik Estrup undrer sig. Han skriver:

- Jeg har undersøgt sagen hos vores lufthavnschef i Sisimiut og i vores økonomiafdeling på hovedkontoret i Nuuk. Begge steder kender de ikke til udfordringer med for sent betalte regninger til den pågældende læge. Når vi modtager en regning, bliver den lagt til betaling i vores IT-system, således at den bliver betalt til tiden.

