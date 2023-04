Myndighederne har svært ved at betale deres regninger

Redaktionen Fredag, 21. april 2023 - 09:06

Grønlandske myndigheder og institutioner som kommune, politi og lufthavnsvæsen undlader at udbetale overenskomstmæssige honorarer for attester til læger, der kommer og arbejder i Grønland, eller myndighederne betaler først efter, at der bliver rykket for betaling.

Det fortæller speciallæge i gynækologi og i almen medicin Stinus Ancher Pedersen til avisen Sermitsiaq.

- Aktuelt mangler jeg stadig at modtage betaling fra politiet for honorarer fra juli og august 2022, trods talrige henvendelser, siger han i en meddelelse til pressen i marts, hvor han opfordrer medierne til at tage sagen op.

Han mener nemlig, at historien har almen interesse, da der er en mangel på kvalificeret sundhedspersonale, herunder læger, i Grønland.

- Jeg ved, det er et evigt problem for mine kolleger, at det er så rodet, og man ikke altid modtager betaling eller kan overskue hvilke regninger, der bliver betalt, påpeger Stinus Ancher Pedersen over for Sermitsiaq.

