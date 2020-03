Myndighederne får ros af borgerne

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 27. marts 2020 - 09:19

Gør myndighederne det godt nok i den alvorlige corona-situation, og hvad bekymrer borgerne mest?

Sermitsiaq.AG har været i Nuuks gader for at høre borgernes meninger omkring den særlige situation.

Leiff Josefsen

Margrethe Rosing:

- Jeg er meget glad for, at der afholdes pressemøder hver dag. Jeg følger med hver gang. Det, jeg frygter mest er, at der vil ske en spredning. Jeg ønsker ikke, at det sker. Men det er godt at se, at langt de fleste følger anvisningerne, og rigtig mange bliver hjemme. Jeg tager kun ud, når jeg skal noget vigtigt, ellers bliver jeg hjemme.

Leiff Josefsen

Liv Larsen:

- Jeg synes, at det er rigtigt godt, at der er så meget information. Jeg håber, at andre i landet også føler, at de får nok information. Jeg frygter mest for dem, der bor uden for Nuuk. Især de steder, hvor systemet ikke kan håndtere coronavirussen lige så godt som her.

Leiff Josefsen

Ulloriaq Petersen:

- Måske skulle myndighederne have reageret noget før, for landet blev først lukket, da virussen kom til landet. Men de gør det ellers godt på nuværende tidspunkt. Jeg håber ikke, at der vil ske tilfælde i andre byer.

Leiff Josefsen

Ove Rønning:

- De gør det godt. Jeg ærgrer mig mest over, at nogle borgere ikke følger anvisningerne, hvor især unge samler sig sammen. Vi skal som samfund rette de unge, hvis det sker, for vi skal hjælpe hinanden. Måske vil det være bedst, hvis man nu begynder at forbyde forsamlinger af flere end to personer. Jeg bekymrer mig mest for vores ældre og børnene.

Leiff Josefsen

Maja Steffens:

- Jeg har ingen mening om emnet, jeg synes bare, at det går fint med myndighedernes indsats indtil videre. Jeg har ikke rigtig noget at klage over. Jeg følger med, når der er pressemøder, og jeg læser ligeledes nyhederne. Jeg håber på, at borgerne bliver ved med at følge anvisningerne. Jeg ærgrer mig lidt over, at nogle borgere har festet. Jeg er ikke overrasket over, at det er sket, men det er skuffende at høre, at der er nogen, der ikke har respekteret anvisningerne.