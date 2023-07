Myndighed efter PFAS-fund: Vil advare mod risici - men der er ikke udsigt til test

Thomas Munk Veirum Fredag, 14. juli 2023 - 12:03

Et nyligt offentliggjort studie fra Aarhus Universitet har påvist, at borgere i Ittoqqortoormiit har nogle af de højeste værdier i verden af stoffet PFAS i blodet.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland oplyser til Sermitsiaq.AG, at myndigheden fremadrettet vil oplyse borgerne om, at PFAS er en risikofaktor ved indtag af isbjørnekød.

Myndigheden understreger, at det er en del af kulturen at indtage kød fra fangstdyr, men at der kan være risici ved at indtage kød fra eksempelvis isbjørne og sæler:

- De risici, vi typisk har oplyst borgerne om, er tungmetaller, parasitter (bl.a. trikiner), forurening og synlig sygdom hos dyrene. PFAS vil fremadrettet også blive nævnt, som en af risikofaktorerne ved at indtage bl.a. isbjørnekød, lyder det fra myndigheden i et skriftligt svar.

PFAS påvirker immunsystemet og mistænkes for at være kræftfremkaldende. Stoffet hober sig op i fødekæden, og isbjørnekød vurderes at være den største kilde til PFAS-eksponering i Ittoqqoortoormiit.

Ikke udsigt til test

Selvom studiet viser nogle bekymrende resultater, vil Veterinær- og Fødevaremyndigheden umiddelbart ikke begynde at lave decideret test af eksempelvis isbjørnekød:

- Køb og salg af kød fra isbjørne og andre fangstdyr sker oftest via brætterne eller ved lignende salgsmetoder. Kød, der kan købes på denne måde, er ikke dyrlægekontrolleret, og handlen er derfor baseret på et tillidsforhold imellem køber og sælger.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til at lave fødevareprøver eller kødkontrol af fangstdyr, skriver Veterinær- og Fødevaremyndigheden.

Ifølge myndigheden oplyser den jævnligt borgere om de risici, der kan være ved at indtage kød fra fangstdyr, samt hvilke forholdsregler man kan tage. Oplysningen foregår både ved henvendelser, i pressen samt på www.sullissivik.gl, der i øjeblikket er ved at blive opdateret.