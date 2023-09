Múte: Vores mål er et land i trivsel

Thomas Munk Veirum Søndag, 24. september 2023 - 12:42

Fredag blev efterårssamlingen indledt med et ordentligt rabalder, da to medlemmer trådte ud af Naalakkersuisut, og Kim Kielsen blev skiftet ud på posten som formand for Inatsisartut. De opsigtsvækkende rokeringer tiltrak stor opmærksomhed fra medier og opposition.

Midt i det hele holdt formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), sin åbningstale, hvilket er det, som der normalt er fokus på under åbningsdagen.

Formanden kom vidt omkring i talen og indledte med at tale om, hvor vigtigt trivsel og tryghed blandt borgerne er for Naalakkersuisut:

Mange udfordringer

- Vi har mange udfordringer foran os, men vi må nå vore mål, som er: Et land i trivsel. Et trygt land. Et land i udvikling.

- Vi skal bestræbe os på at opnå større trivsel blandt borgerne og holde udviklingen i gang, sagde Múte B. Egede.

Formanden for Naalakkersuisut berørte også sociale problemer:

- I løbet af de sidste år er antallet af børnehjem steget. Når forældre er ude af stand til at tage ansvar, er det ofte nødvendigt at anbringe børnene udenfor hjemmet. Vi må i fællesskab vende denne kedelige udvikling. For det skal ikke være sådan.

Anbringelse af børn skal ikke være løsningen

- Meningen er jo ikke, at der skal bygges flere børnehjem. I stedet skal vores børn blomstre og gør vort dejlige land endnu mere farverigt, lød det fra Múte B. Egede.

Han lagde vægt på, at udsatte forældre skal have støtte for at undgå, at børnene fjernes fra hjemmet:

- Det skal ikke være en løsning at placere børnene udenfor hjemmet, men i stedet skal vi gøre alt for at støtte forældrene, inden børnene bliver født. Vi skal byde børnene velkomne ind til en verden i tryghed. For det drejer sig om vores fremtid.

Herefter talte Múte B. Egede om nogle af de midler, Naalakkersuisut mener, skal medvirke til at skabe større tryghed og trivsel.

Fokus på sundhedsvæsen og uddannelse

Det drejer sig eksempelvis om byggeri af kollegier til unge, forbedringer i sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet:

- Der er mange uddannelsesmuligheder, og vi vil fortsat afsøge nye muligheder og veje for at forøge uddannelsestilbud. Der arbejdes også for at tilbyde uddannelse for unge med særlige behov.

Múte B. Egedes tale vil blive grundig behandlet mandag, hvor Inatsisartut træder sammen med åbningsdebat på baggrund af åbningstalen på programmet.