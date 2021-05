Múte: Vigtigt at sikre fiskeriets fremtid

Redaktionen Fredag, 14. maj 2021 - 08:31

Det er kun spørgsmål om tid, før en ny stor udfordring, som også giver nye muligheder, bliver en realitet for det grønlandske samfund, skriver avisen Sermitsiaq.

Nemlig at Nordvestpassagen åbnes for sejlads, og store internationale containerskibe sejler langs den grønlandske vestkyst. Ruten kommer til at foregå der, hvor det grønlandske fiskeri foregår samt igennem det vigtige Nordvandet, der ligger mellem Qaanaaq og Ellesmere Island i det øverste hjørne af Baffinbugten.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) siger i den forbindelse, at det er overordentligt vigtigt at miljøbeskyttelsen skal være på det højeste niveau for at fiskerisektoren ikke bliver negativt påvirket af den fremtidige øgede trafik ad søvejen:

- Fiskeriet er vores hovederhverv. Vi er dygtige indenfor fiskerierhvervet og ved, hvordan vi skal bevare og udvikle erhvervet. Uanset hvor meget vi udvikler eksempelvis råstofindustrien og/eller turismeindustrien, så vil fiskerierhvervet i mine øjne forblive vores hovederhverv i al fremtid. Det er derfor meget vigtigt, at vi sammen og i alle henseender målrettet arbejder for, at miljøbeskyttelsen skal være på det højeste niveau, understreger Múte Bourup Egede (IA).

