Múte: Vi skal tale med én udenrigspolitisk stemme

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 05. marts 2020 - 17:03

I slutningen af marts mødes parlamentarikere og ministre fra Grønland, Danmark og Færøerne i Ilulissat, hvor man påbegynder arbejdet med at få fastlagt en ny arktisk strategi i Rigsfællesskabet.

Set i det lys haster det med at få talt sammen – de grønlandske partier imellem, mener IA-formanden.

Sikkerhedspolitiske spændinger

Múte B. Egede mener, at emnet er så vigtigt, at partierne i Grønland skal finde frem til fælles fodslag, når det gælder holdningen til, hvilken udenrigspolitik Grønland kan støtte. Ikke mindst set i lyset af de sikkerhedspolitiske spændinger, der er tiltaget igennem de senere år mellem stormagterne, der har fokus på Arktis.

- Jeg har fået tilkendegivelser fra de øvrige oppositionspartier om, at de vil deltage i mødet. Det er mit håb, at koalitionspartierne og Demokraterne også kommer, så vi kan få sat en meget vigtig proces i gang, der gælder landets fremtid, forklarer Múte B. Egede om initiativet, der blev realiseret under et direkte radioprogram for en uge siden.

Blokpolitik dur ikke her

- Det er vigtigt, at vi ser bort fra blokpolitikken, når det gælder udenrigspolitikken. Naalakkersuisut har tidligere signaleret, at man ønsker at være inddragende i dette spørgsmål. Det håber jeg, at de vil leve op til og derfor møde op, lyder det fra IA-formanden.

Múte B. Egedes pointe er, at det er vigtigt, at landet og partierne står samlet og dermed kan sende et stærkt signal til resten af verden.

- Invitationen handler ikke om at promovere os selv. Men et reelt ønske om at vi kommer videre end blot snakken. Nu skal der handles, understreger han.