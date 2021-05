Múte: Samarbejdet starter hos befolkningen

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 21. maj 2021 - 11:44

Grønland og USA ønsker et tættere samarbejde og en mere nær relation. Og det skal ske ved at styrke båndet mellem de to landes respektive indbyggere.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken og formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede under et pressemøde torsdag, lige før Antony Blinkens afrejse.

- Vi har et stærkt ønske om at styrke samarbejdet mellem USA og Grønland. Det skal ske ved at inddrage befolkningen, så det er mellem mennesker, båndet bliver stærkere, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede.

Det første skridt

Grønland har allerede en aftale med USA om at styrke samarbejdet på områder som uddannelse, forskning, bæredygtig turisme og råstofområdet.

Gårsdagens besøg er en en del af planen om at finde fælles fodslag om, at samarbejdet i det områder skal realiseres på alle plan. Og det ser ud til at lykkes.

- Større samarbejde om forskning, kultur samt økonomi og handel med andre lande skal styrkes. Disse samtaler er det første skridt, der også viser hvor vigtigt vores land er i Arktis. Derfor er mødet en indledende skridt til større og mere indflydelsesrigt samarbejde med andre lande, siger Múte B. Egede.

Alarmerende klimaforandringer

Ved besøget fik den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken rig mulighed for at høre om og se, hvordan klimaforandringerne påvirker Arktis og især Grønland.

Under en helikoptertur fik den amerikanske delegation mulighed for at se, hvor meget indlandsisen har trukket sig de sidste årtier.

- Den smeltende indlandsis er et tydeligt tegn på, hvordan klimaforandringerne påvirker Arktis. Tilbagetrækningen af indlandsisen sker i alarmerende hastighed. USA vil i samarbejde med Grønland være med til at bremse den globale opvarmning, udtaler Antony Blinken under pressemødet.

Múte B. Egede takkede af ved at viderebringe sin invitation til den amerikanske præsident Joe Biden under pressemødet.