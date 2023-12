Múte: Særlig indsats mod svindel

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. december 2023 - 11:38

For at undgå en ny KNI-skandale, hvor selskabet igennem adskillige år var udsat for regnskabsmanipulation, har Selvstyret pålagt de største selvstyreejede selskaber at etablere et såkaldt Fraud Management Program.

Da konsekvenserne af KNI-skandalen blev blotlagt oplyste formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG tilbage i november 2021, at han ville kræve, at selskaberne fik tilknyttet to eksterne revisionsselskaber.

Læs også: KNI-skandalen årsag til nyt Múte-initiativ

- KNI-skandalen havde uhyrlige dimensioner, hvilket er forklaringen på det nye initiativ, så vi bedst muligt sikrer os, at en skandale i det omfang ikke gentager sig, forklarede Múte B. Egede dengang til Sermitsiaq.AG.

Ved en nærmere vurdering er Selvstyret imidlertid fundet frem til en anden model, oplyser formanden for Naalakkersuisut.

Kører nu i selskaberne

- Vi fandt frem til, at det var langt bedre at indføre Fraud Management Programmet, som implementeres og nu kører i de største selskaber, oplyser Múte B. Egede.

- Det er vigtigt, at vi er på forkant og klædt på til at undgå svindel i det grønlandske samfunds selskaber, understreger Múte B. Egede.

På et bestyrelsesseminar for de selvstyreejede selskaber tilbage i februar sidste år blev det særlige Fraud Management Program præsenteret under følgende to overskrifter:

Formål:

Reduktion af risikoen for, at Selvstyrets selskaber udsættes for besvigelser

Undgåelse af negativt omtale i pressen

Udøvelse af ansvarlig ledelse i Selvstyrets selskaber

Bedre at forebygge end at blive udsat for besvigelser

Hvordan og hvorledes:

Ledelsen skal gå foran som et godt eksempel (“Tone at the top”)

Forøget fokus på væsentlige risikoområder

Indførelse af effektive kontrolforanstaltninger til reduktion af risikoen for besvigelser

Ved forøget fokus på forebyggelse kan besvigelser i større grad undgås!

Ved løbende monitorering afdækkes, hvorvidt forebyggende foranstaltninger er effektive!

Særlige undersøgelser og opfølgning på eventuelt indkomne Whistleblower anmeldelser kan afdække områder, hvor kontrolmiljøet bør/skal forbedres!

Besvigelser er desværre kommet for at blive – Fraud Management bør således kontinuerligt være et fokusområde!

Fokus på intern og ekstern svindel

Det er ikke alene besvigelser, begået af medarbejdere internt i selskaberne, men også besvigelser fra eksterne aktører, som Fraud Management Programmet har fokus på at afsløre.

Af eksempler kan nævnes

Korruption bestikkelse:

Overfakturering

Misbrug af (andre) aktiver

Udlæg

Regnskabsmanipulation

Tyveri af kontanter og likvider

Cyberkriminalitet

De har fået opgaven

Af en oversigt, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i, fremgår det, at revisionsselskabet PwC står med Fraud Management-ansvaret i følgende selskaber: Kalaallit Airports A/S, Air Greenland A/S, KNI A/S, Royal Arctic Line A/S, Tusass A/S. Revisionsselskabet EY tager hånd om Royal Greenland, Sikuki Nuuk Harbour A/S og Nalik A/S, mens BDO har fået opgaven hos Great Greenland A/S.

NunaGreen er inde i en etableringsfase og vil på sigt blive pålagt Fraud Management Programmet, mens Visit Greenland anses for at være så lille et selskab, at det ikke er nødvendigt at påføre selskabet denne ekstraomkostning.