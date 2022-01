Mútes første nytårstale: Internationalitet, tryg opvækst og lighed

Kassaaluk Kristensen Søndag, 02. januar 2022 - 12:16

Nytårstalen for 2022 er Múte B. Egedes første nytårstale som formand for Naalakkersuisut. Her starter han med at rose det grønlandske kvindelandshold i håndbold, der var med til VM kvalifikationsrunder i håndbold i sommers. For selvom, de ikke nåede til VM, så kæmpede de på lige fod med andre internationale hold.

- Vore kulturaktører, idrætsfolkene og foreningerne bidrager i høj grad til den følelse af sammenhold vi har som samfund. I det forgangne år har mange af vore sportsfolk præsteret mange enestående og gode resultater, som vi har god grund til at være stolte over, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede.

Også på litteraturområdet har Grønland gjort sig bemærket, hvor den unge forfatter Niviaq Korneliussen som den første grønlandske forfatter modtog den nordiske litteraturpris i 2021.

- En udnævnelse som vi alle skal være stolte over. Udover den stolthed vi følte over udnævnelse, er det også nødvendigt at bide mærke i at hendes roman ”Naasuliardarpi – Blomsterdalen”, gav anledning til at forholde sig til hendes budskab, en kendgerning som er vor store udfordring som nation, nemlig det at bekæmpe og overkomme selvmord, siger Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede.

Tryg barndom

Her understreger Múte B. Egede vigtigheden af, at man skal støtte hinanden i svære tider.

Men også en tryggere barndom ligger højt på listen for Naalakkersuisut. Múte B. Egede understreger i sin nytårstale, at et trygt familieliv er et centralt område for Naalakkersuisut.

- At skabe et trygt familieliv er også et yderst centralt område. Hvis vi som et samfund skal opnå dette, er det særdeles vigtigt at vi med gensidig respekt skaber udvikling på boligområdet og det sociale område. Det er også yderst vigtigt at højne det brede uddannelsesniveau. Det er nødvendigt at vi løser de behov for kompetence samfundet har gennem uddannelse. Derved kan vi skabe større tryghed på arbejdsmarkedet med kvalificeret arbejdskraft og skabe større muligheder for at individet og familierne for at forsørge sig selv – både i hverdagen og på boligområdet.

Og her vil Naalakkersuisut arbejde for en reform af boligområdet.

- Vi må tage de næste skridt for at skabe fremgang i samfundet i det nye år. Reform på boligområdet er nogle af de vigtigste skridt vi må tage.

- For det er hjemmet der er et af de vigtigste grundlag for et trygt liv, siger Múte B. Egede.

Bæredygtig selvforsyning

Formanden for Naalakkersuisut lægger vægt på, at Grønland er gode til fangst og fiskeriområdet. I det nye år skal der afholdes fiskeriseminarer, så borgerne kan inddrages i udviklingen af erhvervet. Her påminder han om, at ressourcerne skal passes på, så næste generationer også kan have dyr og fisk at fange.

- Hvis vi fremover fortsat skal have gavn af fiskeriet, turismen og vort miljø, vil jeg sige som Apollo fra bygden Saattut der kort og kontant udtrykte kernen af den vej vi skal følge, således: ”Vi må alle holde op med at leve som om vi er den sidste generation her på jorden.”, citerer han.

Stormagternes øjne hviler på Grønland

Selvom Grønland er et lille samfund, så er landet arealmæssigt stort. Og med en god geopolitisk placering kan Grønland have en stor indflydelse og bidrage med meget til resten af verden, understreger formanden for Naalakkersuisut i sin nytårstale. Og her vil formanden fokusere på bæredygtigt energiforsyning.

- På energiområdet kan vi være selvforsynende og være i stand til at stå alene. Vi har et overskud af energi der kan gavne vort lands erhverv. Vi kan bidrage til klimamålene med vores omstilling til vedvarende energi gennem vandkraft som også kan eksporteres, siger han.

Han opmuntrer til sidst borgerne til sammenhold og til at støtte hinanden i det nye år.

