Múte: Ressortændring gøres permanent

Redaktionen Tirsdag, 10. august 2021 - 07:00

Naaja H. Nathanielsen får nu permanent justitsområdet under sig, samtidig med at hun skal varetage områderne boliger, infrastruktur og råstoffer.

Før sommerferien var det Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egedes ønske, at Eqaluk Høegh skulle genovertage justitsområdet fra 1. september, men sådan går det ikke, bliver det oplyst i en pressemeddelelse, som er udsendt på vegne af Múte B. Egede.

Styrke Børn, Unge og Familier

- For at styrke Børn, Unge og Familier området, har Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede vurderet, at denne ressortændring er hensigtsmæssigt. Med den ændring er Naalakkersuisut sikker på, at det vil skabe et større fokus på området. Derudover har Naaja H. Nathanielsen under ansvaret for justitsområdet løftet opgaven godt og startet sager, som jeg er mere end sikker på, at hun vil løfte til det bedste, udtaler Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede.