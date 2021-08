Múte: – Vi skal lære at leve med coronaen

Redaktionen Søndag, 22. august 2021 - 08:02

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) har gentagne gange under pressemøderne sagt sætningen: Coronaen er kommet for at blive, og vi skal lære at leve med den.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Forud for det har det tidligere Naalakkersuisut, det nuværende Naalakkersuisut og myndighederne adskillige gange varslet, at coronaen ville komme til landet, hvilket nu også er sket.

Men hidtil har de smittede kunnet undgå at blive alvorligt syge af smitten, og ifølge formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA), er vi godt på vej til at opnå flokimmuniteten:

– Det er prisværdigt, at befolkningen i den grad har fulgt anbefalingerne, påbuddene og restriktionerne. Det har ført til, at vi har kunnet holde coronaen væk fra landet i den meget sårbare tid, hvor vaccinen endnu ikke var tilgængelig.

- I starten har der været enkelte smittede, men spredningen har begrænset sig til smitte iblandt nære pårørende og hos tætte samarbejdsrelationer, og der har været meget få indlæggelser. Nu ser vi adskillige smittespredninger både blandt nære relationer og tilfældige mennesker, man møder, og den spredning kan være svær at inddæmme.

Tager godt imod vaccinen

– Forskellen fra dengang for næsten et år siden til nu er, at langt størsteparten af befolkningen, der er blevet tilbudt vaccine, har taget godt imod tilbuddet. Dermed er en meget stor del af befolkningen nu godt beskyttet, og det betyder, at vi er godt på vej til en hverdag, som minder om den hverdag, vi havde før, pandemien gik i gang.

- Men det bliver ikke det samme, for coronaen er kommet for at blive, så vi skal lære at leve med, at den fremover kan dukke op igen og igen, men når vi er beskyttede og har lært, hvordan vi kan undgå smittespredning, er vi godt klædt på til fremtidens udfordringer, siger en tilfreds formand for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) til Sermitsiaq.

