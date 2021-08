Múte: Intet konkret om lempelser endnu

Merete Lindstrøm Torsdag, 19. august 2021 - 15:27

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede begynder dagens pressemøde med at gentage sine formaninger om, at vi hver især skal tage et personligt ansvar for at overholde restriktioner og anbefalinger.

- Myndighederne sætter rammer for at bekæmpe corona, men derudover er det nødvendigt med borgernes samarbejde, såfremt vi skal stoppe smittespredningen, siger Múte B. Egede.

Landslægen gentager opfordringen til, at så mange som muligt skal vaccineres for at nærme os en hverdag, der ligner normalen før coronavirus.

Men det er fortsat for tidligt at melde ud, hvornår situationen er til en yderligere lempelse af forskellige restriktioner, understreger Múte B. Egede.

Flere af de restriktioner, der gælder i øjeblikket udløber den 24. august. Myndighederne kan endnu ikke sige, hvad der kommer til at ske herefter.

Status på smitte

Landslæge Henrik L. Hansen gør status for den nuværende smittesituation i landet.

- Ikke overraskende er der fortsat smittespredning i landet. Det er forventeligt.

Der er fortsat nye smittetilfælde i Sisimiut, hvor noget af det myndighederne har fokus på er alderdomshjemmet.

- Situationen er ikke nødvendigis så alvorlig, da forholdende er meget anderledes end for et år siden. Hovedparten af beboere og personale er vaccineret. Det behøver ikke udvikle sig alvorlig, at der kommer smitte ind sådan et sted, siger landslægen.

I Nuuk er det blandt de unge, der er opstået smitte det seneste døgn.

- Specielt her i Nuuk er der en ny situation. Ikke fordi der er mange smittede, men fordi vi ser smitte blandt unge mennesker, der ikke kender hinanden.

Det betyder ifølge landslægen, at der er risiko for yderligere smittespredning i hovedstaden.

- Men også her er situationen anderledes end for ganske kort tid siden. Vi ved ikke præcis, hvor mange der er vaccineret på gymnasiet, men vi har oplysninger om, at mange er vaccineret første gang og det er afgørende for at undgå smittespredning.

Landslægen understreger, at det værste der kan ske er hvis de unge tager smitte med hjem til deres bedsteforældre og i sær de uvaccinedere ældre.