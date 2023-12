Múte: Hver en sten skal vendes i RAL

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. december 2023 - 11:57

For at imødegå et eventuelt tab, der kan koste Landskassen dyrt, har formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede igangsat en såkaldt due diligence-proces i RAL. Det vil sige, at et eksternt revisionshus er i gang med at finkæmme selskabets økonomi og forskellige aftaler.

- Vi skal have vendt og drejet hver en sten i selskabet, så vi – om nødvendigt - kan reagere i tide. Der har været en del advarselslamper, der indikerer problemer, så det har været nødvendigt at agere med rettidig omhu, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Stor gældspost

Han peger blandt andet på RALs store gældsposter, og han henviser til KNI-skandalen, der afslørede regnskabssvindel, der skabte usikkerhed om selskabets soliditet.

RAL: 2022-regnskab Årsresultat: minus 73,7 mio. kr. Egenkapital: 637 mio. kr. Gældsforpligtigelser: 920 mio. kr.

- Med KNI-skandalen i hukommelsen er det bydende nødvendigt at handle ansvarligt, så vi ikke risikerer at ende i samme situation, fastslår Múte B. Egede.

Han ønsker ikke at forholde sig til, om samsejladsen med Eimskip er en god eller dårlig ide, og om det ville være bedre, at selskabet meldte sig ud af samarbejdet og stod på egne ben. Kritiske røster har gentagne gange påpeget, at det er Eimskip, som har det afgørende ord, når sejlplaner skal fastlægges, hvilket de grønlandske virksomheder ikke kan drage fordel af.

PwC har fået opgaven

- Nu må vi afvente, hvad finkæmningen af selskabet bringer frem i lyset, og derefter er vi klogere på, hvad der skal træffes af beslutninger, udtaler Múte B. Egede.

Det er revisionsfirmaet PwC, der har fået due diligence-opgaven. Det var samme revisionsselskab, som også blev bedt om at afdække hele KNI-skandalen.

Múte B. Egede oplyser, at det store due diligence-arbejde blev igangsat tidligere på året og først ventes færdig en gang i 2024.

Eimskip-samarbejdet på dagsordenen

- Desuden skal vi jo også forholde os til og analysere RAL’s eneretskoncession, som Inatsisartut i en redegølse har bedt om – herunder besejlingsaftalen med Eimskip. Det er således - og samlet set - et stort arbejde, der er igangsat vedrørende Royal Arctic Line, og som man ikke bare kan gennemføre på kort tid, understreger Selvstyre-formanden.

I adskillige år og under Verner Hammekens ledelse har det grønlandske erhvervsliv via Grønlands Erhverv været stærkt kritiske over for RAL. Oplevelsen hos Grønlands Erhverv har været, at RAL har overhørt kundernes behov. Verner Hammeken er nu fortid i selskabet.

Har man mistanke om, at der er foregået noget kriminelt i RAL?

- Nej, det er ikke afsættet for processen, fastslår Múte B. Egede.