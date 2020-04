Múte: Hjælpepakkerne rækker ikke

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 11. april 2020 - 10:58

Múte B. Egede er bekymret for de mange borgere, der på grund af coronakrisen bliver ramt på deres evne til at forsørge sig selv. Der skal gøres alt for at holde hånden under dem, der er ramt, så man undgår fyringer og dermed en stigende arbejdsløshed, der vil ramme os alle hårdt, mener han.

- Tiden er til politisk handling, hvor man finder holdbare løsninger, fastslår Múte B. Egede, der er bekymret for coronakrisen, der ser ud til at vare langt længere, end hvad man forestillede sig.

Der skal handles

- Vi er forpligtiget til at handle, før det er for sent. Det kræver, at man sætter sig sammen for at finde løsninger. Det er ikke nok, at man bliver briefet om situationen, fastslår Múte B. Egede og tilføjer:

- Hvis ikke der handles, så rammes virksomhederne og dets arbejdere endnu hårdere end i dag. Samarbejde på tværs af partier og organisationer er mere end påkrævet. Samfundshjulene må ikke gå helt i stå.

- Hjælpepakkerne er fine tiltag. Det har givet håb og vil gavne. Dog viser det sig allerede nu og med forlængelsen af påbuddene, at pakkerne må forhøjes, optimeres og tilpasses til den aktuelle situation. Dermed også gå mere direkte til dem, der rammes, mener partiformanden.