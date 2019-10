Múte: Fiskeri-ansvaret er politikernes

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. oktober 2019 - 16:05

-Vi kan ikke give banker, erhvervsliv og andre skylden. Det er os, der må tage ansvar og tage arbejdstøjet på, siger Múte B. Egede og retter det kritiske blik imod Naalakkersuisut og politikerne i Inatsisartut-salen.

Grønlandsbankens beslutning om at smække pengekassen i over for jollefiskeriet har skabt en voldsom debat, og IA mener, at Naalakkersuisut nu må stoppe med at arbejde i ”blinde”.

- Dette for at sikre, at vi i dag og ikke mindst i fremtiden har et stabilt og fremtidssikret

fiskerierhverv. Desuden er det på tide, at Naalakkersuisuts lukkede arbejdsgange om fiskeriet erstattes med et åbent og inddragende arbejde, understreger Múte B. Egede, der er fortørnet over, at partiet ikke er med i en følgegruppe i forbindelse med Fiskerikommissionens arbejde.

Ny forvaltning

- Tiden er til - ikke kun politisk - at fiskeriet med bæredygtighed som fundament forvaltes på en ny måde, end det der er gældende i dag. Her kan man ikke komme udenom at samarbejde om målet. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om fiskeriloven for at skabe et fremtidssikret fundament for erhvervet, mener partiformanden.

- Inuit Ataqatigiit kræver, at Naalakkersuisut nu starter en process, hvor fiskere og fangere med deres organisationer og lokalforeninger, Naturinstituttet, politiske partier, kommunerne, erhvervslivet og ikke mindst SIK med videre, er med i arbejdet for fiskeriets fremtid. Dette for at fremtidssikre fiskeriet og skabe en langtidssholdbar fiskerilov med stærk forankring i samfundet, lyder budskabet fra IA på dagen, hvor Siumuts Karl Kristian Kruse åbnede det partipolitiske bal med en pressemeddelelse, hvor Grønlandsbanken blev kritiseret for ”et politisk indgreb” og ”en grov overtrædelse af de lighedsidealer vi ellers som samfund opretholder”.