Múte: Danske indrømmelser er på sin plads

Merete Lindstrøm, Thomas Veirum Søndag, 13. juni 2021 - 08:13

Torsdag kom det frem at Danmark kommer Grønland i møde i forbindelse med ønsket om, at Grønland skal spille en større rolle i Arktisk Råd.

I fremtiden bliver det Grønland, der får taleret først på rådets møder, og det bliver også Grønland, der skal underskrive eventuelle aftaler om Arktis.

Formanden for Naalakkersuisut siger til Sermitsiaq.AG, at tiltaget kommer, fordi Grønland er den eneste del af rigsfællesksabet, der reelt ligger i Arktis:

- Ud over det får vi oprettet et kontaktudvalg, som vil give os en langt større rolle end tidligere. Det betyder, at vi frem over kan få indflydelse på kongerigets udenrigspolitiske tiltag.

Fortsat usikkerhed om 'head of delegation'

- Det er en posititiv udvikling, som er på sin plads. Også set i lyset af opmærksomheden omkring Arktis fra resten af verden generelt, lyder det fra Múte B. Egede.

Med hensyn til hvordan rollerne i Arktisk Råd helt præcist bliver fordelt, er det dog endnu ikke oplyst, hvem der skal have den officielle titel som head of delegation i fremtiden.

- Det har været en konstruktiv og ærlig dialog og møde, hvor vi med politiske løsninger som det centrale er blevet enige om nogle ting, som er et stort skridt i den rigtige retning, for at Grønland får en større rolle i udenrigspolitikken, lyder det fra Múte B. Egede.

Tidligere boykot i 2013

Grønlands rolle og råderum i Arktisk Råd har før været til debat. Tilbage i 2013 skabte Aleqa Hammond postyr, da hun i spidsen for Naalakkersuisut trak Grønland ud af samarbejdet i Arktisk Råd i protest over, at Grønland ikke fik en plads ved forhandlingsbordet i rådet.

Sverige valgte nemlig under sit formandskab at fravige hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele.

Det betød, at Grønland ikke kunne sidde med ved bordet til forhandlingsmøderne i Arktisk Råd.

Efter Aleqa Hammonds boykot af rådet, blev der indgået en ny aftale om praksis ved møderne som betød, at Grønland kunne sidde med ved bordet under forhandlinger af områder, der er hjemtaget i henhold til Selvstyreloven fra 2009.

Naturligt at der kigges på kapacitetspakke igen

Med hensyn til de seneste dages debat om den danske kapacitetspakke, der skal styrke forsvaret i Grønland og på Færøerne, siger formanden, at der fortsat forhandles om pakken:

- Jeg kan bekræfte, at det er som både forsvarsministeren og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Pele Broberg har sagt, så er der stadig aktiv og god dialog i gang omkring kapacitetspakken, så vi kan finde en løsning til glæde for begge lande.

- Og som statsministeren har sagt, er det ganske naturligt, at vi kigger på og revurderer pakken, efter der er kommet nyt Naalakkersuisut, siger Múte B. Egede.