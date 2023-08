Múte talte med med Zelenskyj: - En ære

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. august 2023 - 11:52

Danmark har gennem det seneste døgn haft besøg af en af de mest omtalte personer i verden gennem det seneste halvandet år; Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj.

Mandag formiddag lokal tid besøgte Zelenskyj Christiansborg i København, hvor han blandt andet holdt flere taler.

Mellem talerne fik præsidenten også lejlighed til at hilse på formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), der var til stede på Christiansborg som repræsentant for Grønland sammen med formanden for Inatsisartut, Kim Kielsen (S).

- Vi støtter kampen

Múte B. Egede siger til Sermitsiaq.AG, at det var en stor oplevelse at møde den ukrainske præsident:

- Der var en mulighed for en kort samtale, hvor vi fik hilst på hinanden.

- Vi fortalte fra grønlandsk side, at vi fra starten af har været klare i mælet om, at vi støtter kampen for frihed og demokrati, og derfor fra starten har udtrykt opbakning til sanktionspakkerne mod Rusland. Vi har stoppet vores eksport og droppet fiskeriaftalen.

Múte B. Egede var mandag formiddag lokal tid til stede på Christiansborg i København. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Zelenskyj var taknemmelig overfor det bidrag, som vi har kunnet komme med fra vores side, siger Múte B. Egede, der kalder det en ære at møde Zelenskyj:

- Siden 24 februar 2022 har vi jo nærmest på daglig basis set manden, og fulgt Ukraines kamp for at borgerne kan være trygge og beholde retten til at leve i deres eget land. Det gør indtryk at møde manden, siger Múte B. Egede.

Vil Grønland gøre mere?

Selvom Grønland er gået med i sanktioner mod Rusland, har man eksempelvis ikke modtaget ukrainske flygtninge, hvilket Færøerne og Danmark har gjort.

Med hensyn til om Múte B. Egede er tilfreds med det bidrag, Grønland har ydet til Ukraine ved at tiltræde sanktionerne, siger formanden:

- Det bidrag, vi er startet med, er det, der har været opbakning til. Hvilke tiltag, der yderligere skal tages, tager vi med partierne, for i sådan en situation skal man have den brede dialog om, hvilke tiltag der skal laves.

Præsident Zelenskyj var i Danmark i forbindelse med, at Danmark har besluttet at donere 19 F-16 kampfly til Ukraine.

Regner med at Danmark ikke slækker på forsvar af Grønland

De omfattende danske donationer af våben til Ukraine har startet en debat om hvorvidt donationerne vil svække de danske forsvar.

Spørgsmål: Gør våbendonationerne dig bekymret for forsvaret af Grønland?

- Danmarks bidrag til Ukraine er et dansk anliggende.

- Set fra Grønlands perspektiv regner jeg med, at Danmark håndhæver suveræniteten og forsvaret af Grønland, og jeg regner med, at man ikke slækker på den del. Og det tror jeg heller ikke vil være tilfældet, siger Múte B. Egede.

Formanden for Naalakkersuisut talte også med Zelenskyj om, at Grønland har det til fælles med Ukraine, at man har Rusland som nabo, og den bekymring det giver anledning til.