Múte tager ansvar om ny forfatning

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 29. april 2021 - 17:44

I de seneste år har Forfatningskommissionen været underlagt naalakkersuisoq for finanser, men via en kundgørelse om de nye ressortfordelinger i det nye Naalakkersuisut fremgår det, at Forfatningskommmissionen nu er lagt ind under Formandens Departement.

Under Kim Kielsens formandskab i Naalakkersuisut har Grønlands Repræsentation i København hørt under formanden, men af den nye ressourtfordeling fremgår det, at repræsentationen fremover skal ligger under regi af Pele Brobergs departement for erhverv, handel, udenrigs og klima.

Digitaliseringsstyrelsen

Derimod hiver Múte B. Egede en styrelse ind under Formandens Departement: Digitaliseringsstyrelsen, der tidligere lå under departementet for uddannelse, kultur og kirke.

Af oversigten bliver det også pindet ud, hvad nyskabelsen Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier og Justitsområdet får af ansvarsområder, der er pindet ud i 10 punkter: