Múte skubber på for handelsaftale

Efter et vigtigt Rigsmøde med statsoverhovederne fra Danmark og Færøerner torsdag, fandt formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA) tid til et møde med den britiske ambassadør i Danmark, Emma Hopkins, fredag.

- Jeg har prioriteret at mødes med den britiske ambassadør, fordi vi fra politisk side er nødt til at få sat skub i den handelsaftale, vi gerne vil indgå med Storbritannien efter deres exit fra EU, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Múte B. Egede og Emma Hopkins mødtes fredag Twitter

Han understreger, at vilkår for handel med Storbritannien er vigtig for landets fiskerierhverv, der eksporterer for mere end 700 millioner kroner årligt til briterne.

- Jeg mener, at dagens møde har sat skub i processen med at få en handelsaftale på plads. Forhandlingerne bliver mere konkrete den kommende tid, og jeg regner med, at vi indenfor den nærmeste fremtid kan færdiggøre en aftale med briterne.

Ud over handlesaftalen, så har Mute B. Egede og Emme Hopkins talt om det fremtidige samarbejde omkring klima og forskning.

- Det er områder, hvor vi gerne vil samarbejde mere, da ingen af vores lande er medlem af EU og vi derfor kan samarbejde udenfor det forum.