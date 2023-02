Múte om selskaber: Tiden er moden til ny ejerskabspolitik

Jensine Berthelsen Mandag, 13. februar 2023 - 11:47

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) har i weekenden sammen med omkring 100 bestyrelsesmedlemmer i de selvstyreejede virksomheder afholdt bestyrelsesseminar i Ilulissat.

Forud for det har formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) gennemført forhandlinger med partierne i Inatsisartut om rammerne for ejerskabsforholdet. En forhandling som blev iværksat i efteråret og som stadig pågår:

- Vi har en forhandlingsproces med partierne i Inatsisartut om hvordan fremtidens ejerskabspolitik skal føres i forhold til Selvstyrets selskaber. Vi er endnu ikke i mål, men jeg er godt tilfreds med dialogen med partierne og ser frem til at kunne præsentere den nye ejerskabspolitik samt opdateringen af retningslinjerne for god ejerskabspolitik, hvilket jeg regner med kan ske i slutningen af denne måned eller i starten af marts, fortæller formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG

Mulighed for fusion

På politisk plan er spørgsmålet om hvorvidt Selvstyrets selskaber kan blive privatiseret gentagne gange taget op til drøftelse i Inatsisartut. Det vil formanden for Naalakkersuisut dog ikke svare på med henvisning til, at forhandlingerne stadig er i gang.

Men til gengæld er Múte B. Egede mere villig til at svare på spørgsmålet om mulighed for fusion af selskaber:

- Jeg kan som sagt ikke gå ind detaljer på nuværende tidspunkt, men jeg kan da bekræfte, at spørgsmålet om fusion af selskaber, der er beslægtet med hinanden, er blevet drøftet indgående under forhandlingerne, svarer Bourup Egede, uden at konkretisere hvad det er for nogle selskaber, der kan blive fusioneret.

Samfundsansvar

Som øverst ansvarlig for de selvstyreejede selskaber finder Múte Bourup Egede det vigtigt, at sikre selskaberne gode rammer for at kunne drive, hvad de er sat i verden for. Men samtidigt understreger han, at det er lige så vigtigt, at selskaberne tager del i samfundets interesser:

- Vi bør og skal tage hensyn til at selskaberne skal kunne drives økonomisk forsvarligt, og at de naturligvis fortsat skal kunne betale til samfundet i form af udbyttebetaling. Men ser vi på omverdenen, er der en naturlig udvikling med, hvordan de statsejede selskaber også tager del i samfundsansvaret, det samme skal ske heroppe.

På verdensplan er der nu et nyt begreb ESG (Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) som selskaber nu er begyndt at operere med.

Naalakkersuisut og bestyrelsesmedlemmerne har under bestyrelsesseminaret behandlet emnet og drøftet at selskaberne nu skal ruste op til direkte ansvarshandlinger på forskellige samfundsrelaterede områder, eksempelvis på børne- og ungeområdet.