Múte om ny regering i DK: Vores mål ændrer sig ikke

Merete Lindstrøm Fredag, 16. december 2022 - 13:55

Det kan godt være, der er kommet en ny regering, et nyt regeringsgrundlag og nye ministre i Danmark. Men retningen for samarbejdet i Rigsfællesskabet fortsætter som hidtil, slår formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), fast overfor Sermitsiaq.AG.

Det gælder også i samarbejdet med Danmarks nye udenrigsmiinnister Lars Løkke Rasmussen, som har en noget andet stil end den afgående Jeppe Kofod.

- Det er en anden stil Løkke har men vores tone og vores krav om albuerum i udenrigspolitik og ageren i verden er den samme. Den vil ikke ændre sig uanset, hvem der sidder på posten.

Intet om os uden os

Han ser gode takter i de sider af regeringsgrundlaget, der omhandler Rigsfællesskabet.

- Der er nogle ting i aftalen som er i tråd med, hvad vi hele tiden har sagt i forhold til, at der ikke laves noget om Grønland uden Grønland.

Til gengæld er der også ting i regeringsgrundlaget som allerede går imod det løfte, påpeger han.

- Der står en del om forsvaret og hvad man vil i Arktis. Det er jeg ikke glad for, for det kan man ikke bestemme fra København uden om os. Jeg har haft et fint og konstruktivt samarbejde med statsministeren til nu og mit ønske er, at den linje der er blevet lagt fortsætter i samme spor.

Forsvarsforlig på trapperne

I regeringsgrundlaget fremgår det blandt andet, at Danmark vil fremskynde målet om at afsætte de påkrævede to procent af bnp til NATO til 2030 i stedet for 2033, sådan som aftalen lød tidligere i år.

Derfor er det også under fuld bevågenhed fra naalakkersuisut, at forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig skal skydes i gang.

- Man kommer ikke udenom os i de forhandlinger, og jeg regner med at den aftale, der er lavet tidligere om, at vi fremover er med både op til -og under forhandlingerne overholdes. Ellers ender vi ligesom med den Arktiske kapacitetspakke, hvor man skal rede trådende ud efter aftalen er lavet, fordi det er sket uden os, siger Múte B. Egede.

Flere områder skal administreres her fra

Der står også i regeringsgrundlaget, at der skal udarbejdes en redegørelse om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde statens opgaver i Grønland kan administreres fra Grønland.

- Det vil jo være en naturlig udvikling at gå i den retning, men nu skal der laves en redegørelse, og det betyder jo ikke at det effektueres. Så jeg er spændt på at høre, hvad den nye regering reelt mener, med det de skriver, når vi skal mødes med de nye ministre.