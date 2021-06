Múte møder Mette

Merete Lindstrøm Tirsdag, 08. juni 2021 - 10:04

Tirsdag drager formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Pele Broberg (N) mod varmere himmelstrøg i anledning af rigsmødet, der finder sted på Marienborg i København torsdag.

Múte B. Egede oplyser til Sermitsiaq.AG, at da udenrigspolitik er på dagsordenen, så deltager de tre landes respektive udenrigsansvarlige også.

Første møde med Mette Frederiksen

I forbindelse med rigsmødet torsdag, har Múte B. Egede også en aftale om et møde med statsminister Mette Frederiksen. Det erfarer Sermitsiaq.AG. Det er første gang, siden Múte B. Egede blev formand for Naalakkersuisut, at han mødes med Mette Frederiksen fysisk.

Hvad, der skal drøftes under de to møder, er endnu ikke sluppet ud, men et emne, der uden tvivl dukker op, er det fremtidige samarbejde landene imellem, og hvor stort råderum Grønland skal have.

Det nye Naalakkersuisut, der har Pele Broberg som ansvarlig for udenrigsanliggender, har allerede understreget, at områder, der er hjemtaget, er rent grønlandsk anliggende.

På den anden side er interessen for Arktis blandt verdens stormagter med til, at det sikkerhedspolitiske aspekt, som fortsat hører under Danmark, kan tales ind over mange andre områder end sikkerheds- og udenrigspolitik.

Forsvarsaftalen på dagsordenen?

Og så kommer man nok heller ikke udenom de seneste dages udmeldinger om forsvarsaftalen, hvor Danmark har afsat 1,5 milliarder kroner i en såkaldt arktisk kapacitetspakke.

Pele Broberg har påpeget, at aftalen er lavet i Folketinget og altså af de danske partier uden tilstrækkelig involvering fra grønlandsk side.

Pele Broberg understreger overfor Sermitsiaq.AG, at forhandlinger om aftalen stadig er undervejs.

- Jeg har en rigtig god og konstruktiv dialog med den danske forsvarsminister Trine Bramsen i øjeblikket, siger Pele Broberg.

Om Rigsmødet

Rigsmøderne er uformelle politiske drøftelser på regeringslederniveau. I forbindelse med de seneste rigsmøder er væsentlige politiske initiativer blevet lanceret. Tidligere år har der været drøftelser om blandt andet lufthavnsbyggerierne og oprydningen på de forladte amerikanske militære installationer rundt om i Grønland.