Múte revser Nordisk Råd: - Venner skal ikke deles op i A- og B-hold

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. oktober 2023 - 15:31

Múte B. Egede kritiserer tirsdag samarbejdet i Nordisk Råd.

Det sker i en tale ved Nordisk Råds session, som afholdes i disse dage i Oslo.

Formanden for Naalakkersuisut mener, at Grønland er sat uden for fællesskabet, når de vigtigste emner diskuteres i samarbejdet, og han efterlyser i talen et mere ligeværdigt samarbejde:

Om Nordisk Råd Rådet har 87 valgte medlemmer. Danmark, Finland, Norge og Sverige har 20 medlemmer hver. To af Danmarks repræsentanter kommer fra Færøerne og Grønland, mens to af Finlands repræsentanter kommer fra Åland. Island har syv medlemmer.​​​​ Dermed har rådet i alt 87 medlemmer.

- Forestil Jer at være en del af en vennekreds på otte. Vennerne samarbejder og er gode til at være sammen. Der er dog grænser for venskabet, idet fem af vennerne er sammen, når det bliver rigtigt spændende, og tre af vennerne må ikke være med. I kan selv høre det. Det er ikke et ligeværdigt venskab, siger Múte B. Egede om samarbejdet og fortsætter:

Efterlyser lige vilkår

- Det nordiske samarbejde betegnes som et fællesskab mellem venner. Vi fra Grønland vil gerne være en del af dette fællesskab. Det skal dog være på lige vilkår både, hvad angår pligter såvel som ansvar. Dette er ikke tilfældet i dag.

Múte B. Egede mener, at Grønland kun delvist en del af "vennekredsen" i Nordisk Råd:

- Og det kan vi ikke acceptere!

- Venner skal ikke deles op i et hold A og hold B. Enten er man venner eller også er man bare nogen der kender hinanden og mødes til festlige lejligheder, siger Múte B. Egede blandt andet.

To medlemmer fra Grønland

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Múte B. Egede i forhold til, hvilke konkrete tiltag han ønsker gennemført, før han ser Grønland som en mere ligeværdig del af Nordisk Råd-samarbejdet.

Nordisk Råd har i alt 87 medlemmer, hvoraf to medlemmer kommer fra Grønland. I øjeblikket er Doris J. Jensen (S) og Mariane Paviasen (IA) medlemmer af rådet.

Ifølge rådet fik Færøerne, Grønland og Åland mere at sige i det nordiske samarbejde siden Ålandsdokumentet blev vedtaget af samarbejdsministrene i Mariehamn på Åland den 5. september 2007.

Grønland blev medlem af rådet tilbage i 1984.