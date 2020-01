Múte kræver handling: Opsvinget er blevet sløset bort

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 31. januar 2020 - 17:27

I avisen Sermitsiaq fremlægger kronikøren Múte B. Egede syv velfærdsmål. Han mener, at det skal være slut med paradeforslag og symbolpolitik.

- Afgiftsforøgelserne i efteråret afslørede dybere problemer i Naalakkersuisut end blot mangel på styr på økonomien, skriver partiformanden i en pressemeddelelse.

Han mener, at de senere års gode økonomi ikke er blevet omsat i investeringer i holdbare og bæredygtige løsninger.

Velfærden halter

- Vores velfærd halter i alvorlig grad, og selv en mindre økonomisk tilbagegang i verdensøkonomien kan trække tæppet væk under mange af vores fremtidige muligheder for handling. Derfor er min opfordring til Naalakkersuisut og hele Inatsisartut, at den kommende samling må og skal byde på noget andet, fastslår lederen af det største oppositionsparti.

- Jeg siger også dette som en selvkritik. I Inuit Ataqatigiit skal vi også blive bedre til at pege på konkrete løsninger, der kan gøre en reel positiv forskel ude i virkeligheden. Det må være slut med kommission, endeløse tovtrækkerier og med symbolpolitik fra alle partiers side. Jeg er dybt bekymret over, at nogle relativt gode økonomiske år ikke har ført mærkbare forbedringer med sig for befolkningen, understreger han.

De syv velfærdsmål

Múte B. Egede fremlægger disse syv velfærdsmål, som han håber, at der er politisk vilje til at finde løsinger på, hvor kommunerne og erhvervslivet også involveres:

En samlet plan for styrkelsen af ældreområdet frem mod 2030

En implementering af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af misbrug og svigt af børn.

En samlet plan for at øge uddannelsesniveauet massivt samt målrette behovene frem mod 2030

En samlet plan for hvordan beskæftigelsen kan øges og antal overførselsindkomster mindskes. Så vi altid kan hjælpe, de der har behov.

En samlet plan for folkesundheden og et tidssvarende sundhedsvæsen

En samlet plan for de unge der i dag står uden hverken uddannelse eller arbejde frem mod 2023.

Løse boligproblematikken og i det også have en plan mod 2030 med målet, at alle skal have tag over hovedet.

Han indrømmer, at IA ikke har svaret på eller endegyldige løsninger på så mange og store problemer.

- Men vi kan ikke længere se på, at et relativt opsving er blevet sløset bort. Før eller siden rammer en ny recession, og så har vi ikke gjort det fornødne i opgangstider. Den regning vil ramme både befolkningen og fremtidige grønlandske regeringer hårdt, forudser han.

Desperation

Han er stærkt kritisk over sidste års efterårssamling, hvor Naalakkersuisut under voldsomme offentlige protester sammen med Demokraterne forhøjede afgifterne på en række varer.

- Dybest set mener jeg, at afgiftsstigningerne ikke bare ramte os i form af prisen på vores sukker, alkohol og cigaretter. Afgiftsstigningerne afslørede mest af alt den stilstand og den desperation der dominerer Naalakkersuisut. At borgerne siden har protesteret og er gået på gaden tolker jeg derfor som en langt mere grundlæggende – og sund – reaktion: En tydeliggørelse af, at koalitionen har udspillet sin rolle. Og at nye kræfter må til.

