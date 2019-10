Múte kræver åbent samråd om principaftale

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 21. oktober 2019 - 13:27

IA’s Múte B. Egede mener, at det er på tide at få vished om, hvad der rettelig er aftalt mellem de to parter, som på hver sin måde anvender vidt forskellige ord om principaftalens indhold vedrørende de økonomiske forhold: ja, hvem skal betale for at holde lufthavnen i Kangerlussuaq åben for den civile luftfart.

- Inatsisartut og ikke mindst offentligheden har fået usammenhængende informationer. Det er på tide, at offentligheden får de rette informationer. Derfor kræver jeg, at udvalget i henhold til vores forretningsorden §19, stk. 4 indkalder de respektive Naalakkersuisoq medlemmer til et åbent samråd snarest, oplyser IA’s formand og henviser i samme ombæring til en række artikler, som KNR og Sermitsiaq.AG har publiceret.