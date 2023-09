Múte klar med naalakkersuisoq for statsdannelse

Merete Lindstrøm Mandag, 25. september 2023 - 09:53

Múte B. Egede præsenterer mandag sit nye naalakersuisut med 10 naalakkersuisut i stedet for de nuværende ni.

Siumut snupper et par store poster med Vivian Motzfeldt, der får ansvaret for selvstændighed med under sit departement for udenrigsanliggender, og Kim Kielsen, der overtager Fangst og Fiskeri. Formanden for Siumut, Erik Jensen, overtager det vigtige område for finanser efter Naaja Nathanielsen.

Múte B. Egede (IA) Formand for Naalakkersuisut

Finans og Skat, Erik Jensen (S)

Erhverv, handel, råstoffer, ligestilling, justits Naaja Nathaniselsen (IA)

Selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motszfeldt (S)

Børn, unge, uddannelse, kultur, idræt, kirke, Aqqaluaq B. Egede (IA)

Fangst og Fiskeri, Kim Kielsen (S)

Sociale Anliggender, familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, Jess Svane (S)

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA)

Sundhed, Agathe Fontain (IA)

Boliger, infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S)

Det nye naalakkersuiut vil have fokus på fire emner

I en ny tillægsaftale for koalitonssamarbejdet er der særligt fire emner, som Naalakkersuisut vil sætte fokus på den kommende tid. Sundhed, Skattereformen, Råstoffer og statsdannelse.

Múte B. Egede slår fast, at naalakkersuisut fastholder sin politik omkring uran, men der skal arbejdes for nye muligheder for at skabe økonomisk fremgang indenfor råstofområdet. Desuden vil naalakkersuisut arbejde for mere inddragelse af lokalbefolkningen i forhold til udvinding af mineraler.

Under Vivian Motzfeldt departement skal der være fokus på selvstyreloven, arbejdet med forfatningsudkastet og sikring af fremdriften i arbejdet for statsdannelse.

Landets vigtigste erhverv, fiskeri var ikke blandt de emner, der skal ekstra fokus på, men koalitionen håber og satser på at fremsætte et lovforslag til en ny fiskerilov inden denne valgperioede udløber.