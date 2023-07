Múte om forfatningen: Ingen tidshorisont for det videre arbejde

Jensine Berthelsen Mandag, 03. juli 2023 - 12:50

I torsdags kunne Sermitsiaq.AG fortælle at medlemmet af Inatsisartut, Mariia Simonsen (IA) endnu ikke har fået svar på sine § 37-spørgsmål om hvorvidt der skal være husstandsomdeling af forfatningskommissionens betænkning hvori forslaget til en fremtidig forfatning også indgår.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) beklager at der endnu ikke er kommet et svar til Mariia Simonsen til hendes § 37 spørgsmål:

- Vi nærer respekt for at det er Inatsisartut, der er opdragsgiver til kommissionens arbejde og Naalakkersuisut kan ikke på egen hånd begynde at diktere hvordan arbejdet skal udformes, forklarer Múte Bourup Egede.

Arbejdet skal ske i samarbejde med Inatsisartut

Bourup Egede understreger at Naalakkersuisut i samarbejde med Inatsisartuts formandskab skal udforme det fremadrettede arbejdsproces:

- Selvom jeg ikke kan svare på vegne af Inatsisartut, er det min overbevisning at betænkningen og lovforslaget må og skal uddeles i en letforståelig form, ligesom vi sammen skal iværksætte den brede offentlige dialog, siger formanden for Naalakkersuisut og uddyber:

- Målet bør og skal være at befolkningen får de bedst mulige betingelser for, på oplyst grundlag, at kunne træffe beslutning om landets fremtid, understreger Múte Bourup Egede overfor Sermitsiaq.AG.

Hver dag er et skridt nærmere målet

Bourup Egede kan ikke på stående fod fortælle hvornår hustandsomdelingen og dialogen igennem borgermøder bliver iværksat, før Naalakkersuisut og Inatsisartuts formandskab har indgået aftale om hvordan og hvornår tingene skal ske.

Adspurgt om han så på stående fod kan sige noget om hvor lang tid der skal gå før en folkeafstemning kommer på tale, svarer Bourup Egede at han ikke vil sætte nogen dato på:

- For hver gang nogen spørger mig hvornår Grønland bliver selvstændig svarer jeg hver gang at hver dag er et skridt nærmere målet, siger Múte og fortsætter:

- Al vores arbejde efter valget til Inatsisartut, har til formål at nærme os den dag vi måtte være klar til at tage det ønskede skridt, det er ikke os politikere der skal give befolkningen datoer, det er os alle, der sammen skal beslutte hvornår vi er klar til at tage skridtet, forklarer Múte Bourup Egede.