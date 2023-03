Múte Bourup Egede: Vi venter på den danske stat

Redaktionen Fredag, 03. marts 2023 - 14:54

- Den her sag er trukket alt for meget i langdrag. Det går ud over det lokale erhvervslivs og kommunens dagligliv og udviklingsplaner. Derfor er det meget vigtigt, at vi får en aftale på plads hurtigst muligt. Vi har ventet længe nok, fastslår Múte Bourup Egede overfor avisen Sermitsiaq.

- Efter mødet om den arktiske kapacitets pakke sidste år aftalte vi, at vi skulle færdiggøre aftalen i sensommeren. Da der ikke skete noget, udarbejdede vi et aftaleudkast, som vi afleverede i efteråret. Men der kom et valg efterfulgt af langtrukne regeringsforhandlinger, men nu kan vi ikke vente længere.

Hvad indeholder det aftaleudkast?

- Det vil jeg ikke komme ind på under forhandlingerne som pågår p.t., men jeg kan oplyse, at det tager udgangspunkt i principaftalen fra 2019.

Det betyder, at det indeholder en dual løsning?

- Ja vi ønsker, at lufthavnen skal kunne bruges både af militæret og af civilsamfundet.

Du kan læse mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: