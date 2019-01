Múte Bourup Egede: Det tegner godt for IA

Redaktionen Søndag, 13. januar 2019 - 10:38

Den nyvalgte formand for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede, er godt tilfreds og mener, at fornyelsen hos IA er en af hovedårsagerne til vælgernes belønning til partiet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Han mener at partiets fornyelse, der kulminerede i et formandsvalg i starten af december, er blevet taget godt imod iblandt vælgerne.

- Selvfølgelig taler vi blot om en meningsmåling, og selvfølgelig kan sådan en måling ramme forbi, i forhold til resultaterne af et rigtigt valg, men jeg mener, at vi sagtens kan konkludere, at vælgerne er opmærksomme på vores politik, vores flid og grundige arbejde efter valget til Inatsisartut og ikke mindst vores vilje til samarbejde. Og sådan som det ser ud i meningsmålingen, har vi fat i noget rigtigt, siger en tilfreds formand for IA, Múte Bourup Egede til avisen Sermitsiaq.

Kurven knækket

Siden valget i 2009, hvor partiet oplevede et kvantespring fra blot 22,4 procent til hele 43,7 procent, og dermed blev landets største parti med daværende formand Kuupik Kleist i spidsen, har tilslutningen til partiet kun gået en retning, nemlig nedad.

Daværende formand for partiet, Sara Olsvig, har siden da bestræbt sig på at knække kurven, men uden held, men såfremt meningsmålingen holder, har den nye og unge formand, Múte Bourup Egede, en meget lys fremtid som formand for partiet.

- Jeg er stolt og beæret over den modtagelse, og det forpligter selvfølgelig, men det er hele IA’s fortjeneste, siger en ydmyg formand til Sermitsiaq.

