Múte Bourup Egede: Stop den lukkede ledelsesstil

Redaktionen Lørdag, 13. juli 2019 - 13:06

Borgere er ikke bare nogen, der igennem deres stemmeafgivelse skal sikre bestemte politiske partier magten for derefter at blive glemt igen. De skal være med til at opbygge samfundet, de skal have større mulighed for at blive hørt, og debatkulturen skal højnes igennem åben og gennemsigtig politiske ledelseskultur. Det mener formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede, som derfor fremlagde et beslutningsforslag under Inatsisartuts forårssamling (FM2019 pkt. 109). Forslaget nød fremme både hos Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut lovede, at retningslinjerne for høringer ville blive offentliggjort, så borgere, organisationer og andre interessenter fremover ikke er i tvivl om rammerne for de vigtige høringsprocesser, hvor alle, der måtte være interesseret i det, kan søge størst mulig indflydelse på tiltænkte tiltag.

– Et velfungerende samfund er et vidende samfund, hvor borgere i høj grad er engageret, og som derfor er sikret medindflydelse blandt andet igennem høringer, hvor man forud for beslutninger har god tid til at sætte sig ind i sagen, men også igennem åbenhed i form af åbne debatter samt en god sparring med medierne. I mit forslag lagde jeg derfor op til, at Naalakkersuisut som minimum skal offentliggøre retningslinjerne for høringer, hvilket både Inatsisartut og Naalakkersuisut tilsluttede sig. Vi er nu godt inde i juli, og lovudvalgets betænkning til mit forslag blev offentliggjort 24. maj, men Naalakkersuisut har endnu ikke realiseret sine løfter, påpeger Múte Bourup Egede.

Lukket ledelse medfører forvildende debatter

Bourup Egede mener således, at én af konsekvenserne ved den hermetisk lukkede ledelsesstil, som formanden for Naalakkersuisut står i spidsen for, er, at borgere i den almindelige brede debat ikke har noget konkret at forholde sig til, og at man derfor mange gange ser subjektive debatter og i værste tilfælde udeblevne debatter til emner, som vitterlig er vigtige for samfundets udvikling.

