Múte B. Egede: Takker Eqaluk for samarbejdet

Merete Lindstrøm Fredag, 27. august 2021 - 16:05

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier Eqaluk Høegh har anmodet om at udtræde af Naalakkersuisut. Denne anmodning har Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede godkendt, sådan lyder det fra formanden i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Múte B. Egede, men han sidder i møde.

I pressemeddelelsen, fremgår det, at Eqaluk Høegh stopper som medlem af Naalakkersuisut i dag fredag.

- Jeg er meget forstående overfor Eqaluks beslutning. Jeg vil gerne takke ham for hans indsats og det gode samarbejde Naalakkersuisut har haft sammen med ham. Ikke mindst ønsker jeg ham det bedste for fremtiden, siger Múte Bourup Egede.

Området overgår til Mimi Karlsen

Departementet for Børn, Unge og Familier bliver midlertidig varetaget af Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, indtil Formanden har indstillet et nyt medlem til Naalakkersuist til Inatsisartut.

Dette forventes at ske til den kommende efterårssamling.