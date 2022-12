Múte B. Egede: Vi skal opføre os som en stat

Redaktionen Torsdag, 01. december 2022 - 14:52

Kun ét kamera – nemlig Inatsisartuts interne – var rettet mod Múte B. Egede, da han forleden i parlamentet i Nuuk gav udtryk for sin filosofi, når det kommer til den gradvise udvikling frem mod Republikken Grønland.

- Når vi er i en proces mod selvstændighed, skal vi tage udgangspunkt i vores værdisæt. Vi skal se på, hvordan vi kan udbedre relationerne til vores inuitfrænder. Jeg plejer at sige, at vi skal opføre os som om, at vi allerede er blevet en stat, sådan at vi arbejder ud fra den tese, at vi skal være selvstændige. Derfor er vejen fremad at indgå nye venskaber og nye partnerskaber med andre lande. Der er mange områder, hvor vi kan samarbejde og indgå aftaler indenfor kultur, erhverv og så videre, sagde IA´s formand Múte B. Egede.

Det skriver avisen AG.

Ordene faldt under årets sidste spørgetime i Inatsisartut, en begivenhed, som er imødeset med spænding, fordi dét er her, at formanden for Naalakkersuisut for første og eneste gang under Efterårssamlingen stiller op til krydsild.

Seancen er samtidig med til at markere afslutningen på Inatsisartut-sæsonen, og giver derfor et indblik i de temaer og begivenheder, som har præget året. Det er desuden her, oppositionen kan fyre kanonen af, hvis der stadig er tørt krudt tilbage i tønden.

Og javist, et par salver blev det til. Blandt andet fra Nivi Olsen og Anna Wangenheim, som mener, at der gøres for lidt for at rette op på forholdene for landets mest udsatte, de sårbare børn og de patienter, der venter på behandling i sundhedsvæsenet.

