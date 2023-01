Múte B. Egede: Kommissorie forventes færdig i løbet af foråret

Anders Rytoft Torsdag, 19. januar 2023 - 07:45

Et kommisorium, altså grundlaget for den historiske udredning af forholdet mellem Danmark og Grønland, skulle senest være klar i oktober 2022. Det er som bekendt blevet udskudt på grund af folketingsvalget og regeringsdannelsen, som er trukket i langdrag.

Múte Bourup Egede, formand for Naalakkersuisut, har onsdag været i dialog med statsminister Mette Frederiksen, hvor de har givet hinanden håndslag på, at arbejdet nu genoptages.

- Nu skal kommissoriet hurtigt på plads, og så er det meget vigtigt, at det bliver offentliggjort, så man kan se tidslinjen og kommissionens arbejdesmetode, siger han.

Formanden for Naalakkersuisut oplyser, at han regner med, at der ligger et færdigt kommissorie klar i løbet af foråret, senest tidlig sommer.

Forventninger til udredningen

Han tilføjer:

- Vi (han og statsminister Mette Frederiksen, red.) blev i dag enige om, at vi er nødt til at gøre det hurtigt, fordi arbejdet allerede er pågået før folketingsvalget.

Han håber, at udredningen på sigt får belyst alle de ting, som Grønland siden Anden Verdenskrig har været udsat for, hvilket ifølge Múte Bourup Egede vil give et grundlag for det grønlandske folks videre færd.

I forhold til hans egne forventninger til den historiske udredning nævner han:

- At man bliver klar over, om der eventuelt er andre ting, som offentligheden ikke har haft kendskab til, såfremt der måske dukker nye ting op. Det har vi set i løbet af de seneste års tid med hele spiralsagen, hvor vi har fundet ud af, at der er foregået uacceptable ting.

- Netop spiralsagen skal blandt andet udredes til bunds, siger han.