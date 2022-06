Múte B Egede: Det er hæder til Grønland

Merete Lindstrøm Torsdag, 16. juni 2022 - 11:52

Det var en ydmyg Múte B. Egede, der modtog hæder for sit lederskab onsdag aften.

- Det her er ikke til mig, det er til Grønland, fordi vi er blevet et land, der kan spille en rolle i den globale udvikling, siger han til Sermitsiaq.AG.

At Wilson Centret har valgt at tildele prisen for ledelse gennem alliancer (The leadership through alliances award) til ham er et tydeligt bevis på, at Grønland er kommet på verdenskortet, mener han.

- Det viser, at det arbejde, vi laver i Grønland er blevet bemærket på internationalt niveau og det beviser at Grønland ikke er et land, man kan komme udenom i den globale udvikling, hvor Arktis spiller en større rolle, siger Múte B. Egede.

Han mener, at Grønland for alvor er kommet i selskab med andre lande, som blandt andet forsvarer international lov, arbejder for Grøn omstilling og som står sammen i konflikter som den der foregår i Ukraine i øjeblikket.

Kan åbne døre

Prisen kan bruges i det videre arbejde med at skabe alliancer rundt omkring i verden, påpeger han.

- Prisen for Grønland og for mig kan åbne nye døre til nye partnerskaber og styrke de partnerskaber vi allerede har.

Han er ikke meget for at forholde sig til at det er ham som person der har fået prisen og ikke Grønland. Men at prisen tidligere er givet til folk som Henry Kissinger, Hillary Clinton, Colin Powell og Condoleezza Rize, er selvfølgelig et fornemt selskab at komme i, erkender han.

- Det bliver jeg også beæret over at komme i selskab med så store personligheder, som dem der har modtaget prisen før. Det er nogle store navne, som alle har gjort en indsats og som også værner on de ting, som vi i Grønland arbejder for.

Múte B. Egede skal også bruge besøget i Washington til at mødes med partnere og regeringsrepræsentanter med fokus på videreudvikling af handelsaftaler og andre samarbejdsaftaler.