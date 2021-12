Múte B. Egede: Hårdt ramt af faderes død

Redaktionen Onsdag, 22. december 2021 - 10:53

- Følelseslivet er vigtigt. Det er en del af livet. Også når man bliver ramt af tragedier, så det har jeg ikke noget imod at tale om, siger 34-årige Múte B. Egede, formand for IA og Naalakkersuisut, som avisen AG har sat stævne til et interview om hans første periode som regeringschef.

I ni måneder har han været politisk frontfigur for en koalition sammen med Naleraq. Politiske storme har det ikke skortet på siden regeringsdannelsen den 23. april. Der har blandt andet været rekord mange udskiftninger af ministre, uro i IA-baglandet og senest har Atassut sagt nej til at fortsætte som støtteparti. Men regeringsformanden kan også notere sig politiske sejre. Nultolerancen overfor udvinding af uran er nu lovfæstet, og husholdningsbudgettet for næste år – finansloven – blev vedtaget med et bredt flertal.

Politik kan være turbulent, og det har det også været på den familiære front. For få uger siden blev Múte B. Egede sendt til tælling, da hans 66-årige far, Otto Egede, døde den 30. november i Danmark.

Hjælp af andre

- Det er altid hårdt at miste nære slægtninge. Særligt sine forældre. Det er dem, man udvikler sine første relationer til, når man kommer til verden. Det har selvfølgelig påvirket mig dybt, at min far døde. Det har haft indflydelse på min dagligdag: at skulle bearbejde en sorg og samtidig fungere arbejdsmæssigt.

