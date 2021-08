Múte B. Egede: Eqaluk var den rigtige

Merete Lindstrøm Søndag, 29. august 2021 - 08:12

Formanden for naalakkersuisut, Mute B. Egede (IA), ærgrer sig over, at hans mand på posten i Departement for Børn, Unge og Familier, Eqaluk Høegh, har måtte trække sig, selvom formanden har fuld respekt for beslutningen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han har fejlvurderet, da han udpegede Eqaluk Høegh til det ansvarstunge område er svaret klart.

- Jeg mener stadig, at Eqaluk var den helt rigtige mand til opgaven. Det ville han også stadig være, hvis han ikke havde fået de helbredsmæssige udfordringer, som han har, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Samarbejder godt med kommuner

Og det er der flere grunde til, påpeger formanden.

- Det er er tungt men meget vigtigt område. Der har været udfordringer længe, og det kræver nogle nye øjne at få sat ting i gang, som kan løse op for situationen rundt omkring i landet.

Et af de områder der er vigtigt indenfor børne og familiepolitik, er samarbejdet med kommunerne. Og netop her har Eqaluk Høegh ifølge formanden allerede gjort et godt indtryk.

- Jeg har fået tilkendegivelser fra flere kommuner, hvor de har lagt mærke til, at samarbejdet med departementet er blevet bedre, og at der er mere vilje til samarbejde og mindre tendens til at pege fingre, efter Eqaluk er kommet til. Der er også kommet tilbagemeldinger de seneste dage om, at det er ærgerligt at Eqaluk stopper, siger Múte B. Egede.

Var det en fejl?

Men burde Mute B. Egede ikke have forudset at opgaven var for stor til den unge politiker?

Det mener han ikke.

- Jeg talte personlig med de folk, jeg gerne ville have i naalakkersuisut om, hvorvidt de var klar til opgaven, og om de havde hjertet med. Det havde de alle, og jeg stoler fortsat på at alle i naalakkersuisut er de rigtige til at løfte den opgave, vi som parti og som koalition har sat os for.

Ud over at naalakkersuisoq stopper i departementet, så skal der også findes en ny departementschef, men det bekymrer ikke formanden.

Vil ikke aflsløre ny naalakkersuisoq

Han oplyser, at der vil være en konstitueret departementschef indtil den nye naalakkersuisoq er kommet på plads.

- Der er mange folk i departementet, som har erfaring og ballast indenfor det sociale arbejde med børn og unge, så jeg har stor tiltro til at administration kan klare det til den nye naalakkersuisoq er på plads.

Hvem der skal overtage efter Eqaluk Høegh, vil Múte B. Egede ikke løfte sløret for endnu.

- Jeg har en klar forestilling om, hvilken profil vi skal vælge, men hvem det bliver, vil jeg vente til samlingen starter med at afsløre, slutter formanden.