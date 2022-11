Múte B. Egede har talt ny ejerskabspolitik med bestyrelserne

Merete Lindstrøm Torsdag, 10. november 2022 - 17:41

Forligsforhandlinger omkring en ny ejerskabspolitik for de selvstyreejede virksomheder er i fuld gang i Inatsisartut. Det fortæller formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede til Sermitsiaq.

- Vi har haft to runder med dialog og skal nu indkalde til tredje runde og sidste runde. Vi regner med at kunne præsentere et forlig om den nye ejerskabspolitik, inden året er omme, siger formanden som er ansvarlig for de selvstyreejede selskaber.

- Vi ønsker bredt fundament i Inatsisartut, så rammerne for den fremtidige ejerskabspolitik kan fortsætte i samme retning uanset det politiske landskab.

Bæredygtighed og lufthavne på programmet

Múte B. Egede er glad for dialogen omkring forliget, hvor der også bliver debatteret åbenhed omkring udpegelse af bestyrelsesmedlemmer i selskaberne.

- Vi er enige om de store træk, men vi er ikke nået i mål endnu.

Ved et seminar for direktører og bestyrelsesformænd i selskaberne denne uge, har deltagerne drøftet den nye ejerskabspolitik og samarbejde på tværs samt bæredygtighed og forberedelsen til de nye lufthavne.

Vigtigt med dialog om retningen

Normalt holdes der bestyrelsesseminar en gang årligt. Det nye her er, at Múte B. Egede har inviteret direktører og bestyrelsesformænd til at samles midtvejs mellem generalforsamlingerne.

- Mit indtryk og den feedback jeg har fået efterfølgende giver indtryk af at parterne er tilfredse med, at vi arrangerer sådan en dag. Vi på seminaret også gennemgået selvstyrets årshjul over, hvordan den aktive ejerskabspolitik skal praktiseres. Næste seminar bliver til februar.

- Jeg synes, det er sundt for både det politiske og for selskaberne, at man har en tættere dialog og, at virksomhederne ved, hvilken retning de skal, og hvilken retning vi som ejere i Selvstyret ønsker.