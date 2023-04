Múte B. Egede om stenbiderkonflikt: Lovgivningen må ændres

Merete Lindstrøm, Anders Rytoft Mandag, 17. april 2023 - 13:22

- Vi vil på det kraftigste igen opfordre parterne om at finde en løsning, så fiskeriet kan komme i gang.

Sådan lyder det fra Múte Bourup Egede, formand for Naalakkersuisut, i forbindelse med den verserende konflikt om prisen på stenbiderrogn.

- Jo længere tid der går, jo dårligere vilkår har fiskerne, og det er ikke i orden, mener Múte Bourup Egede.

Indhandling af stenbiderrogn skulle være påbegyndt nogle steder 1. april, men det er kun fiskeriorganisationen i Paamiut, der har bedt om åbning af fiskeriet. KNAPK truer med demonstration tirsdag, fordi de ikke er tilfredse med den pris Royal Greenland har meldt ud.

Ingen svar fra KNAPK til hævet pris

Så sent som i dag har Royal Greenland hævet deres startpris fra første melding, som lød på 22 kroner til 25 kroner plus en krone i bonus. Prisen er meldt ud til fabrikkerne, som er i dialog med fiskerne, oplyser Royal Greenland.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med KNAPK, som ikke har besluttet, hvad de vil gøre med den nye prismelding.

I følge lovgivningen skal erhvervet og brancheorganisationerne melde ind til naalakkersusiut, når de er klar til at begynde indhandlingen. Og selvom andre foreninger lige så vel som KNAPK kan stå for dette, så er det i øjeblikket KNAPK, der sætter dagsordenen med deres trusler om demonstration og kritik af prisen.

Interne ueningheder i KNAPK

KNAPK´s egen lokalafdeling i Paamiut er ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger ikke klar til at demonstrere tirsdag. Men formanden ønsker ikke at kommentere på sagen, da Sermitsiaq.AG kontakter ham.

Lokalafdelingen er med deres åbning af fiskeriet allerede gået imod hovedorganisationen.

På trods af at konflikten allerede har stået på i flere uger, så har Naalakkersuisut ingen planer om at blande sig i forhandlingerne, forklarer naalakkersuisoq for fangst og fiskeri Karl Tobiassen.

Han oplyser, at Naalakkersuisut har stor tillid til, at parterne selv kan komme med en løsning. Men, tilføjer han:

- Vi vil vurdere bekendtgørelsen, således udfordringen ikke sker igen, da vi nu har set, at en tidligere fremgangsmåde for anden gang ikke kan benyttes. Det betyder, at fremgangsmåden skal revideres, men det kan vi ikke nå på så kort tid.

Karl Tobiassen lover, at det bliver en prioriteret opgave.