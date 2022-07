Múte B. Egede sender tanker til de berørte i København

Merete Lindstrøm Mandag, 04. juli 2022 - 11:39

Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede er rystet over skyderiet i går i indkøbscenteret Fields ved København.

- Mine tanker er hos ofrene og jeg sender mine kondolencer til de personer, der har mistet ders kære. Det er en frygtelig hændelse og jeg sender mine varmeste tanker til alle berørte, siger Múte Bourup Egede.

Det er sommerferietid og Fields er et sted, hvor mange grønlandske borgere handler. Hvis man har været i indkøbscenteret og har behov for at tale med nogen, så står Tusaannga’s rådgivere til rådighed på telefon 801180, sms: 1899

Kirken på Amager holder længe åbent

Man kan også kontakte Psykiatrifonden i Danmark, som tilbyder gratis og anonym rådgivning på telefon 3925 2525

Kirken i Ørestad holder særåbent i denne uge mandag til fredag fra klokken 12.00-15.30. Kirken holder åbent for sjælesorg, lystænding eller blot samvær, til hvem, der kunne have behov for det. Kirken i Ørestad er beliggende i 8 Tallet, Robert Jacobsens Vej 72B, 2300 København S.

Det er flere muligheder for hjælp, hvis du er i Danmark, oplyser formandens departement.

Psykiatrisk Center København tilbyder psykologhjælp for vidner og personer, som har været i Field's søndag og har behov for hjælp. Det sker i Amagerhallen på Løjtegårdsvej 64 i Kastrup

Offerrådgivningen i hovedstaden tilbyder hjælp til ofre, vidner og pårørende, der har været udsat for kriminalitet og ulykker. Offerrådgivningen har døgnåbent og kan kontaktes på telefon 2120 9170

Børnetelefonen har døgnåbent for børn og unge, som har brug for at tale med nogen - du kan sms'e eller ringe på 116 111. Du kan også chatte med Børnetelefonen

På Røde Kors' hjælpelinje sidder psykologer klar til at hjælpe på telefonnummer 3529 9660. Hjælpelinjen har åbent fra klokken 09.00-15.00