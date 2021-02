Múte B. Egede om lufthavne: Sprængfarlig bombe i valgkampen

redaktionen Lørdag, 27. februar 2021 - 08:03

Mange frygter, at udgifterne til byggerierne af Nuuks og Ilulissats internationale lufthavne og den regionale lufthavn i Qaqortoq løber løbsk og bliver for stor en udgift for Grønlands økonomi.

Det er de grønlandske skatteyderne og brugere af lufthavnene, der kommer til at betale slutregningen med ekstraudgifterne, når projekterne er bygget og lufthavne er i sat drift. Det fastslår IA-formanden, Múte B. Egede, overfor avisen Sermitsiaq.

– I valgkampen bliver debatten om lufthavnene en politisk sprængfarlig bombe på tværs af partierne. IA har lige fra starten sagt, at det ville være bedst at bygge lufthavnene i etaper og ikke på en gang. At de tre projekter alligevel bliver kørt på en gang, kan vi nu se de økonomiske konsekvenser af.

Det er udmeldingen fra Mute B. Egede, der var medlem af Inatsisartuts Finansudvalg.

Han kan blive formand for Naalakkersuisut, hvis IA vinder valget og er i stand til at forhandle en koalition i hus.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: